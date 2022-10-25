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疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

曼哈頓第3學區24名校長連署反對

記者張心╱紐約報導

曼哈頓第三學區24位校長近日聯名上書，要求學區總監不要恢復按成績錄取的初中招生政策，以防該學區的教育公平性和學生多樣性被進一步破壞。

教育局(DOE)月前對公校初、高中錄取政策宣布改革，2023至24學年起，初中招生變為由各學區自行決定，學監、校長、老師和家長商議是否恢復按照成績錄取。

包括曼哈頓上西區和哈林區(Harlem)的曼哈頓第三學區，其30位初中校長中的24位，向該學區總監薩姆斯(Kamar Samuels)發起聯名信，堅決反對再度以成績高低錄取學生，「在初中重新引入成績篩選將導致嚴重的教育不公和缺乏多樣性的學生背景。」

該學區因學生族裔和背景的高度差異而使這場討論尤為熱烈，支持者認為，成績篩選能助好學生進入水平匹配的學校；但批評者指，充滿競爭性的錄取標準將使年幼的學生過早進入不公平分化，加大族裔差異和隔離。

「對學生進行排名和分類，有悖於目前所取得的成績，即第三學區傲視全市的教育多元性和族裔多樣性」24位校長在信中表示，2018年的該學區多元計畫改革，使每所初中都優先錄取低收入家庭的學生，占各校約25%名額，所以如果恢復成績篩選，又要保持多元計畫，會使招生模式更複雜。

學委會成員哈桑(Naveed Hasan)表示，聯名信和市教育局的「放手」讓學區「壓力巨大」，「市教育局未對校長如何決定給出指導，只要求先與社區溝通。」市教育局則表示，「下放」各學區自行決定初中錄取模式，只是為了各區能商議出適的政策，「完全沒有其他預期目的和想法。」

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