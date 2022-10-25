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拖欠早教人員工資 市府承諾盡快解決

記者張心╱紐約報導
為孩童提供早教項目的業者日前聚集在市議會前，抗議市教育局拖欠員工薪資。(取自約瑟夫推特)
為孩童提供早教項目的業者日前聚集在市議會前，抗議市教育局拖欠員工薪資。(取自約瑟夫推特)

紐約市議會日前召開公聽會，批評市教育局拖欠發放早教項目(Early Childhood Programs)員工工資，總數逾數百萬元，許多業者被迫關閉；教育局承認發放系統設定有問題，已經著手解決該問題。

與市教育局簽約、為全市孩童提供早教項目的七家非營利機構及團體，包括紐約日托委員會(Day Care Council of New York)、保護的臂彎(Sheltering Arms)、紐約兒童公民委員會(Citizens’Committee for Children of New York)等，近期聯名指控市教育局已拖欠數百萬元經費報銷；其中一家機構的調查顯示，超四成業者遭欠款。

市議會教育委員會主席約瑟夫(Rita Joseph)表示，應上述組織的要求，市議會審計發現，約有1400多個早教業者與市教育局簽約，其中41.2%的早教業者無法按時支付員工及供應商的報酬，有業者已遭市教育局欠款400萬元，甚至私自借了20萬元貸款

「早教中心被迫關閉。」第37學區兒童保育員工達標愛德華(Jahmila Edwards)說，「父母工作受到影響」。約瑟夫聲援，「早教員工繳不起房租、買不起處方藥，最難過的是，不得不離開教育事業。」

市教育局表示，已經著手取消「繁瑣的」每月報銷程序，譬如將入學和出勤報告要求同發票脫鉤，以此提升速度。

為全市孩童提供早教項目的從業者聚集在市議會前，抗議市教育局拖欠員工薪資。（取自約...
為全市孩童提供早教項目的從業者聚集在市議會前，抗議市教育局拖欠員工薪資。（取自約瑟夫推特）

教育局 貸款 紐約市

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