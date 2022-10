拖欠早教人員工資 市府承諾盡快解決

為孩童提供早教項目的業者日前聚集在市議會前,抗議市教育局拖欠員工薪資。(取自約瑟夫推特)

紐約市 議會日前召開公聽會,批評市教育局 拖欠發放早教項目(Early Childhood Programs)員工工資,總數逾數百萬元,許多業者被迫關閉;教育局承認發放系統設定有問題,已經著手解決該問題。

與市教育局簽約、為全市孩童提供早教項目的七家非營利機構及團體,包括紐約日托委員會(Day Care Council of New York)、保護的臂彎(Sheltering Arms)、紐約兒童公民委員會(Citizens’Committee for Children of New York)等,近期聯名指控市教育局已拖欠數百萬元經費報銷;其中一家機構的調查顯示,超四成業者遭欠款。

市議會教育委員會主席約瑟夫(Rita Joseph)表示,應上述組織的要求,市議會審計發現,約有1400多個早教業者與市教育局簽約,其中41.2%的早教業者無法按時支付員工及供應商的報酬,有業者已遭市教育局欠款400萬元,甚至私自借了20萬元貸款 。

「早教中心被迫關閉。」第37學區兒童保育員工達標愛德華(Jahmila Edwards)說,「父母工作受到影響」。約瑟夫聲援,「早教員工繳不起房租、買不起處方藥,最難過的是,不得不離開教育事業。」