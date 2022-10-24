楊傑敏「落葉歸根」舞劇 聚焦華人移民

楊傑敏編創「落地生根」舞劇，用舞蹈、文字與聲音講述移民的艱辛。(記者牟蘭╱攝影)

疫情引發仇亞風氣，大紐約區華人 教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)新移民 獎學金得主楊傑敏編創「落地生根」的舞劇，近日用舞蹈、文字與聲音講述移民的艱辛，讓更多人更了解華人的故事。

「落地生根」的舞劇由楊傑敏編創，舞者Hangyu Liu(Eric)、Shan Y. Chuang、Tsubasa Nishioka與Mayu Yamashita帶來舞蹈表演，Danting Qiao提供二胡音樂，近日在皇后區植物園 表演。

為編創「落地生根」，楊傑敏採訪大量華裔移民，聽他們為夢想打拚的不易；比如一名女性多年前為改善家中生計，從中國福州來美打拚，在餐廳與衣廠，每周工作六天，每天十多個小時，積攢多年，才獲得身分，接孩子來美團聚。類似的事情發生在多數福州移民身上，他的父母與親友也有相同經歷，但也有許多人來美數十年，都沒成功獲得身分，被迫與中國的家人分隔兩地。他希望用演出表述這些經歷，感謝上一輩的付出。

楊傑敏表示，還有許多熱愛藝術的年輕一代，懷揣著夢想來美求學，畢業後，必須要打多份工，才能繼續藝術工作；但因工作環境所限，一些友人來美七、八年都沒機會申請綠卡，只能每三年續簽特殊的藝術家簽證，「每一次續簽，他們都很糾結。」