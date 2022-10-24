新進州警唯一亞裔 王撼不輕言放棄

王撼(中)是今年218名新進州警中唯一亞裔。(王撼提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前在州府奧伯尼參加本屆218名新進州警結業典禮，其中包括本屆唯一亞裔 王撼；王撼指，他一直有警察 夢，大學期間休學參軍，30歲完夢，成為州警，期盼服務社區，鼓勵年輕人走出舒適圈，勇敢逐夢，傳遞亞裔文化，從根源消除仇恨犯罪。

王撼來自中國河南省，18歲依親來美，於市大皇后學院(Queens College)攻讀教育專業；相較於學習，他更盼望參軍，想用其他方式證明自己，之後加入國民警衛隊，改變了人生軌跡。

王撼說，如同大多數中國父母，爸媽也期盼他成為醫生或律師，生活平穩，但最終「妥協」，支持他選擇自己喜歡的職業；來美後，他一直在法拉盛等華人社區生活，進入軍隊後，才走出舒適圈，真正接觸美國文化，了解更多政府資源。

王撼表示，從小便有「除暴安良」的警察夢，他在軍隊服役期間，得知除紐約市 警外，還有聯邦警察與州警等職缺，綜合不同部門的要求、福利與工作內容後，他決定加入州警的隊伍，並通過嚴格的調查與篩選，完成訓練，期間所有人禁止使用手機也不能回家。

除了體能訓練，他還要完成相關法律與法規的培訓，否則空有體能優勢，也不能成為合格的州警；他舉例，與紐約市警相比，州警人手有限，工作單獨作業更多，若逮捕嫌犯，整個案子需要警員「從頭跟到尾」。

作為亞裔，懂中文與英文的王撼常與隊友分享中國文化，闢謠外族裔的誤解，期盼從根源消除仇恨犯罪，也提醒其他有志從事相關職業的亞裔，不要在訓練或工作中輕言放棄或變成麻煩製造者，以實力贏得他人的尊重。