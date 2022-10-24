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因應地鐵犯罪 市府推5場華語講座

記者張心╱紐約報導

紐約市人權局(Commission on Human Rights)聯合反暴力教育中心(Center for Anti-Violence Education)，將於10月27日至11月10日，舉辦五場「搭乘公共交通安全事項」系列講座，並以中英雙語直播，幫助華裔民眾在搭乘公共交通工具時更懂得如何正確自我保護。

市人權局東亞社區聯絡員馮郁雯表示，自疫情以來，在紐約等候或乘坐公車和地鐵時安全事件頻發，許多華人擔心出門在外的個人安危。為幫助學習識別周遭潛在威脅，掌握有效的防身技巧，市人權局邀反暴力教育中心防身術教練，以安全知識講座搭配動作示範的互動在線課程，提供免費的防身技能培訓；講座將有中文直播翻譯。

「搭乘公共交通安全事項」系列講座將在10月27日、11月2日、11月3日、11月9日、11月10日的晚上6時30分至8時30分進行，主題分別為「搭乘公共交通的安全注意事項」、「從容不迫地通勤：在公共交通中降低風險」、「安全候車：應對地鐵站和巴士站的暴力」、「處理搭車時的衝突」、「民眾遇公共交通暴力事件可提供的援助」，講解如何以預防措施、口頭策略、肢體動作技巧增加搭乘公共交通的安全性，預防和降低搭危險的方法，面對暴力、騷擾、歧視時的應對策略等。

講座名額有限，報名可參考：https://bit.ly/3Twnqwo。

地鐵站 教育 疫情

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