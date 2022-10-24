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跨宗教團結 法拉盛步行反仇恨歧視

記者牟蘭╱紐約報導
皇后區信仰團結步行活動聚集不同信仰的民眾，走訪社區。(記者牟蘭╱攝影)
皇后區信仰團結步行活動聚集不同信仰的民眾，走訪社區。(記者牟蘭╱攝影)

數十名不同宗教族裔民眾，近日相聚在法拉盛的錫克教中心，參加皇后區信仰團結步行(The Queens Interfaith Unity Walk )活動，拜訪教堂、清真寺與佛教等團體，推廣當地多元的宗教的文化，反對日益嚴重的仇恨歧視。

九一一襲擊為社區帶來打擊，皇后區居民仿效布碌崙(布魯克林)的「Abraham之子和平步行」活動，多年來在法拉盛舉辦步行活動，拜訪不同宗教團體，當天活動在博生大道的錫克教堂集合，教堂代表講解相關的宗教文化，隨後開始步行活動。

與會的馬來西亞華裔張杰克(Jack Chang，姓名皆音譯)表示，活動聚集不同信仰民眾，以自己為例，信仰巴哈伊(Bahai)教，也有人信仰錫克教與佛教等，但互相尊重。

疫情爆發後，活動改為線上舉辦，今年回歸實體；紐約錫克教中心的代表瓦漢(Harpreet Singh Wahan)表示，仇恨犯罪日益增加，此次旨在讓更多人意識到和諧社會的重要，「通過尊重與理解，讓世界不再有冷漠的人。」

法拉盛跨宗教信仰協會(Flushing Interfaith Council)的主席崔容準(John Choe)指，仇恨犯罪不停止，人與人之間和平共處至關重要，疫情過後，應更支持宗教團體，確保社區多元文化的發展。

皇后區信仰團結步行活動聚集不同信仰的民眾，走訪不同的宗教團體。(記者牟蘭╱攝影)
皇后區信仰團結步行活動聚集不同信仰的民眾，走訪不同的宗教團體。(記者牟蘭╱攝影)
皇后區信仰團結步行活動聚集不同信仰的民眾，走訪不同的宗教團體。(記者牟蘭╱攝影)
皇后區信仰團結步行活動聚集不同信仰的民眾，走訪不同的宗教團體。(記者牟蘭╱攝影)

法拉盛 疫情 皇后區

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