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哥倫布公園華人聚賭嚴重 警開罰單沒收賭具

記者張晨╱紐約報導
哥倫布公園內的民眾聚賭情形，愈來愈嚴重。(記者張晨╱攝影)
哥倫布公園內的民眾聚賭情形，愈來愈嚴重。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠哥倫布(Columbus Park)公園民眾聚眾賭博的情況，從夏季支起乘涼帳篷後便愈來愈嚴重，近日帳篷周圍竟被圍上塑料布，每個帳篷不同遊戲，還有莊家發牌，籌碼、現金滿場；市公園局與轄區市警五分局22日展開執法，拆除帳篷，沒收賭具，並開出罰單。

記者當日下午在執法前走訪公園，看到聚賭者戴著口罩或抽著菸，在被塑料布裹挾的帳篷下擠作一團，七人一組玩著牌九、21點等遊戲；參與者均為華裔，下注時有人會拿百元現鈔，有人則使用籌碼；有莊家把玩家輸掉的錢塞進褲袋，有時一手牌能賺四位數——而這種行為在市公園中被視為非法。

在過去的一周內，市警和當地民選官員辦公室頻繁接到報警和投訴，稱賭博行為在公園中愈演愈烈，不顧休閒者和遊客的感受公然占地，高聲叫價。

哥倫布公園內的民眾聚賭情形，愈來愈嚴重。(記者張晨╱攝影)
哥倫布公園內的民眾聚賭情形，愈來愈嚴重。(記者張晨╱攝影)

22日下午3時30分許，公園局十名員工以及五分局的六名警員到公園外，先做了簡單的工作部署後便進入公園，先後拆掉了近十頂帳篷，用推車將搭建材料和賭具一併沒收，運出公園；並給留在現場的賭客開出了罰單。

22日下午，市公園局與轄區市警五分局到場執法，拆除帳棚並開出罰單。(記者張晨／攝...
22日下午，市公園局與轄區市警五分局到場執法，拆除帳棚並開出罰單。(記者張晨／攝影)
22日下午，市公園局與轄區市警五分局到場執法，拆除帳棚並開出罰單。(記者張晨╱攝...
22日下午，市公園局與轄區市警五分局到場執法，拆除帳棚並開出罰單。(記者張晨╱攝影)

根據紐約州法律，宣傳賭博活動被視為重罪，定罪可能面臨最高四年的監禁和5000元罰款；州憲法也禁止賭博活動，在市公園中，即使朋友之間賭幾塊錢都可能被視為違法，違規者也可被控妨礙治安罪。

哥倫布公園內的民眾聚賭情形，愈來愈嚴重。(記者張晨╱攝影)
哥倫布公園內的民眾聚賭情形，愈來愈嚴重。(記者張晨╱攝影)

民眾在華埠的哥倫布公園內聚賭已有很長歷史，疫情前許多人乘坐大巴前往賭場，賭賭運氣，也有人在高壓力的工作後到賭場發洩解壓；但據悉，疫情後，許多人不願再坐幾個小時的車到賭場去，而是口耳相傳的在公園裡聚賭。

22日下午，市公園局與轄區市警五分局到場執法，拆除帳棚並開出罰單。(記者張晨╱攝...
22日下午，市公園局與轄區市警五分局到場執法，拆除帳棚並開出罰單。(記者張晨╱攝影)

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