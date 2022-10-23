我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

8旬華翁逛公園 遭惡少團夥攻擊

記者顏潔恩╱紐約報導
崔老向寇頓講述案發經過。(記者顏潔恩╱攝影)
崔老向寇頓講述案發經過。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人使用的塞斯露公園(Seth Low Park)日前再發生襲擊案件，一名八旬華翁遭一群青少年黨夥攻擊，頭部受到嚴重創傷；在他逃跑過程中，惡少仍窮追不捨，在警員的追查下，最終逮捕其中一名嫌犯。

在22日舉行的警民會議中，82歲的崔先生指出，每日傍晚都會到公園散步，20日傍晚5時許，他一如既往在公園行走時卻遭到一幫惡少攻擊；當時他走到公廁附近，約四、五名外族裔青年騎著單車經過他身旁，發現他獨自一人時全部停了下來，其中兩人更是朝他衝過去，沒有理由就對著他的臉和頭部一頓暴打。

崔先生說，一幫人攻擊後仍包圍著他不走，他拿起地上的樹枝作勢要回攻，但又害怕寡不敵眾，最後趕緊走到公園另一端有許多華人賭博打牌的角落；碰巧見到公園旁的B6公車抵達，他快步上了車回家，不料兩名膽大的惡少窮追不捨，跟著他上了公車。

擔心又遭到攻擊的崔先生走到公車後面的座椅坐下，而兩名惡少所幸未採取任何行動，只是在司機後座位置坐下，崔先生還發現，在公車開動時，還有幾名少年騎單車追在後頭；在一名華女的幫助下，崔先生向公車司機表示遭人攻擊，司機報警後，在81街停車讓其他乘客下車。

數分鐘後62分局警員抵達現場，並安排崔先生回到公園指認攻擊者，警方最終逮捕其中一名涉案少年，但因對方未成年，未被拘留。

崔先生表示，警方安排他到當地醫院就診，儘管住院一日就出院，至今仍留下後遺症，包括後腦紅腫、左嘴唇也擦傷，精神也遭遇很大創傷。

州眾議員寇頓(William Colton)在聽到崔先生的經歷後表示，受害者無辜被攻擊，可能面臨嚴重的後果，更何況是80多歲的老人家，萬一摔倒將受到極大創傷；他也說，犯罪者未成年，在攻擊後就被釋放，給社區傳達了錯誤的信息，執法者應嚴格執法，確保類似的事不會再發生。

華人 華女 布碌崙

上一則

人力中心50周年校友會

下一則

專家談升學 常春藤偏愛寒門生

延伸閱讀

流感季到 布碌崙華社施打疫苗

流感季到 布碌崙華社施打疫苗
高躍紐約攜亞總會 提供新版疫苗接種

高躍紐約攜亞總會 提供新版疫苗接種
紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
專偷亞裔…4越境無證客團夥 納蘇郡落網

專偷亞裔…4越境無證客團夥 納蘇郡落網
聖他克拉拉亞裔男孩 遭2惡少攻擊霸凌 給錢還被痛毆

聖他克拉拉亞裔男孩 遭2惡少攻擊霸凌 給錢還被痛毆

熱門新聞

亞裔男子並未示弱，兩人面對面對峙，彼此相距只有幾吋。(視頻截圖)

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

2022-10-16 13:15
安全忠涉嫌參與獵狐行動，非法充當外國政府代理人被逮捕。(本報檔案照)

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

2022-10-21 02:30
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00
受傷的華男大腿被捅後跑到街上求救，並坐在地上休息，留下血跡。(記者顏潔恩／攝影)

紐約8大道華男在家遭捅上街求救 滿地血跡

2022-10-22 14:35
張曉寧(黃色囚衣者)14日身穿正常的黃色囚服，梳馬尾辮，在辯護律師與中文翻譯的陪同下上庭。(法院Pool Photo，John M. Mantel攝影)

涉殺華裔律師李進進 女嫌精神鑑定

2022-10-15 11:51
紐約市教育局成立的公校預算特別工作組，計畫大力減少特殊高中經費，將資金重點轉向遊民家庭學生。(記者張心／攝影)

紐約市擬大減特殊高中經費 公校預算將偏重遊民家庭學生

2022-10-16 07:23

超人氣

更多 >
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人
胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治
胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適