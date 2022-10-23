8旬華翁逛公園 遭惡少團夥攻擊

崔老向寇頓講述案發經過。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華人 使用的塞斯露公園(Seth Low Park)日前再發生襲擊案件，一名八旬華翁遭一群青少年黨夥攻擊，頭部受到嚴重創傷；在他逃跑過程中，惡少仍窮追不捨，在警員的追查下，最終逮捕其中一名嫌犯。

在22日舉行的警民會議中，82歲的崔先生指出，每日傍晚都會到公園散步，20日傍晚5時許，他一如既往在公園行走時卻遭到一幫惡少攻擊；當時他走到公廁附近，約四、五名外族裔青年騎著單車經過他身旁，發現他獨自一人時全部停了下來，其中兩人更是朝他衝過去，沒有理由就對著他的臉和頭部一頓暴打。

崔先生說，一幫人攻擊後仍包圍著他不走，他拿起地上的樹枝作勢要回攻，但又害怕寡不敵眾，最後趕緊走到公園另一端有許多華人賭博打牌的角落；碰巧見到公園旁的B6公車抵達，他快步上了車回家，不料兩名膽大的惡少窮追不捨，跟著他上了公車。

擔心又遭到攻擊的崔先生走到公車後面的座椅坐下，而兩名惡少所幸未採取任何行動，只是在司機後座位置坐下，崔先生還發現，在公車開動時，還有幾名少年騎單車追在後頭；在一名華女 的幫助下，崔先生向公車司機表示遭人攻擊，司機報警後，在81街停車讓其他乘客下車。

數分鐘後62分局警員抵達現場，並安排崔先生回到公園指認攻擊者，警方最終逮捕其中一名涉案少年，但因對方未成年，未被拘留。

崔先生表示，警方安排他到當地醫院就診，儘管住院一日就出院，至今仍留下後遺症，包括後腦紅腫、左嘴唇也擦傷，精神也遭遇很大創傷。

州眾議員寇頓(William Colton)在聽到崔先生的經歷後表示，受害者無辜被攻擊，可能面臨嚴重的後果，更何況是80多歲的老人家，萬一摔倒將受到極大創傷；他也說，犯罪者未成年，在攻擊後就被釋放，給社區傳達了錯誤的信息，執法者應嚴格執法，確保類似的事不會再發生。