2華男談判破局 升級成肢體衝突

一名華男日前遭另一人在公園內用玻璃瓶襲擊。(取自谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉華社的公園日前發生一起攻擊案，一名華男 遭另一名相識華男持玻璃瓶攻擊頭部；涉嫌傷人的男子目前在逃，警方呼籲知情民眾提供線索。

68分局紀錄顯示，本月17日凌晨12時55分許，一名35歲的華男在頭部受傷後，自行開車前往到紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospitals)檢查，醫生診斷其頭部受到重物擊傷，但因傷者不諳英文，醫護人員溝通一番後才獲知他是遭他人攻擊致傷，並幫他報警。

警員獲報到醫院調查，受害者透露，當天稍早前途經漢密爾頓公園大道(Fort Hamilton Parkway)交66街的公園時，遇見一名相識的華男，兩人後來當街吵起架來；對方從路旁撿起一個玻璃瓶砸他的頭，至少三下，頭部頓時血流如注。

警員在案發現場附近未能尋獲嫌犯，一名查案的警員透露，相信涉案兩人約定在公園見面，但原因及討論的內容不詳，疑似談不攏而升級成肢體衝突，案件仍在調查中；知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。