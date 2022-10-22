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樹葉陸續變色 紐約州秋景繽紛

記者顏嘉瑩╱紐約報導
根據紐約州的「ILoveNY」網站報告，紐約州中北部地區，樹葉變色的情形在本周末大幅發生。(記者顏嘉瑩╱攝影)
根據紐約州的「ILoveNY」網站報告，紐約州中北部地區，樹葉變色的情形在本周末大幅發生。(記者顏嘉瑩╱攝影)

每年金秋季節又來到，根據紐約州的「ILoveNY」網站最新報告，紐約州中北部地區，樹葉變色的情形在本周末大幅發生，整個哈德遜河谷出現絢麗且近高峰的樹葉變色，另外紐約市的樹葉也即將到達變色高峰，想要欣賞秋色的民眾得把握機會。

紐約州府的帝國州發展公司(Empire State Development)推動旅遊經濟，在每年秋天都會推出全州樹葉顏色變化報告，提供紐約人參考；民眾只要上「ILoveNY」網站，隨時可以看到當周的樹葉變色情報。

根據該網站的地圖，本周末在首都-薩拉托加(Capital-Saratoga)、手指湖(Finger Lakes)、大尼加拉地區(Greater Niagara Regions)都迎來樹葉變色的高峰，哈德遜河谷(Hudson Valley)也進入變色高峰期，黃色、橘色、紅色和紫色的樹葉顏色相間，形成秋天特有的美景；卡茨基爾山(Catskill Mountain)和阿迪朗達克山脈(Adirondacks)，的葉子則已過了高峰期，目前轉變為紅棕色。

民眾想要在紐約市內看到樹葉變色的美景，則還得再等等；該網站預測，上西區的樹葉約有35%已轉變為黃色和紅色，上東區目前則主要是明亮的金樹葉，目前約有25%的樹葉已變色，將接近明顯變化的中點。

另外在布碌崙(布魯克林)南部，到本周末大約有一半的樹葉產生顏色變化，轉變成紅色和橘色的葉子；該區中部的皇冠高地和展望公園周邊社區，則預計將有35%的變化，其中大部分為黃色的葉子，未來將轉變成橘色和紫色的美麗顏色。

長島末端蒙托克(Montauk)區域的樹葉，也在本周末迎接高峰期；超過50%的葉子變化成紅色、橘色和黃色的樣子，其他地區也有近半的樹葉開始變色。

更多區域變色報告，可上網站https://www.iloveny.com/things-to-do/fall/foliage-report/查詢，該網站每周三下午更新，會介紹各地的樹葉變色程度、山區的樹葉變色比例等訊息。

根據樹葉變色報告，紐約市的樹葉顏色正在轉變中，仍未到達高峰。(取自ILoveNY...
根據樹葉變色報告，紐約市的樹葉顏色正在轉變中，仍未到達高峰。(取自ILoveNY臉書)
哈德遜河谷的樹葉，在本周末達到變色高峰。(取自ILoveNY臉書)
哈德遜河谷的樹葉，在本周末達到變色高峰。(取自ILoveNY臉書)

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