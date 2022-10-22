NYPQ線上影片 宣導乳腺癌篩檢

影片二維碼。

10月是乳腺癌宣傳月，作為女性最常見癌症之一，醫界呼籲婦女重視篩檢及治療。世界日報與紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)合作推出第五支線上健康講座影片「乳腺癌篩查和預防」，助讀者獲得相關健康資訊。

影片由紐約長老會皇后醫院乳腺腫瘤 外科主治醫師，同時也是威爾康乃爾醫學院臨床副教授的朱明意(Tammy Ju)主講，並透過紐約長老會皇后醫院乳房中心護理醫生(Nurse Practitioner)Vivian Liu同步口譯，可上線觀看，以下為摘要：

在美國，大約八名女性就有一人患乳腺癌。相關篩查包括每年醫療機構乳房體檢，40至50歲開始X光或超聲波檢查。罹患風險增加者可能需更早開始篩檢。

乳腺癌的預防包括及時檢查、保持健康的體重和飲食、戒菸和盡量減少飲酒。乳腺癌需多名不同領域專家聯合醫治，包括外科、放射腫瘤科和醫學腫瘤科。現今，相關技術已取得相當大進步，許多可成功治癒。

影片網址：bit.ly/2022nypq5，或掃描本文二維碼。觀影完畢可填寫問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後可抽25元亞馬遜電子禮卡。