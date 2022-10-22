NYPQ線上影片 宣導乳腺癌篩檢
10月是乳腺癌宣傳月，作為女性最常見癌症之一，醫界呼籲婦女重視篩檢及治療。世界日報與紐約長老會皇后醫院(NYPQ)合作推出第五支線上健康講座影片「乳腺癌篩查和預防」，助讀者獲得相關健康資訊。
影片由紐約長老會皇后醫院乳腺腫瘤外科主治醫師，同時也是威爾康乃爾醫學院臨床副教授的朱明意(Tammy Ju)主講，並透過紐約長老會皇后醫院乳房中心護理醫生(Nurse Practitioner)Vivian Liu同步口譯，可上線觀看，以下為摘要：
在美國，大約八名女性就有一人患乳腺癌。相關篩查包括每年醫療機構乳房體檢，40至50歲開始X光或超聲波檢查。罹患風險增加者可能需更早開始篩檢。
乳腺癌的預防包括及時檢查、保持健康的體重和飲食、戒菸和盡量減少飲酒。乳腺癌需多名不同領域專家聯合醫治，包括外科、放射腫瘤科和醫學腫瘤科。現今，相關技術已取得相當大進步，許多可成功治癒。
影片網址：bit.ly/2022nypq5，或掃描本文二維碼。觀影完畢可填寫問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後可抽25元亞馬遜電子禮卡。
紐約長老會皇后醫院乳房中心作為一個多學科的醫療團隊，共同努力以患者為中心，在鼓勵患者積極參與治療計畫的環境中提供從初步篩查和診斷到手術、治療和存活的複雜護理，指導解決複雜問題。乳房中心的外科醫生作為乳腺癌手術專家，開創許多新技術，並提供專業護理和先進治療，如：保乳手術(腫塊切除術)、乳房立即重建、小型手術(包括核芯針活檢和細針抽吸)、MRI引導的乳房活檢、部分乳房射線治療、前哨淋巴結活檢、保留皮膚的乳房切除術、保留乳頭的乳房切除術。更多信息，歡迎致電(718)670-1185，與位於皇后區法拉盛、森林小丘的乳房中心預約，或聯繫社區健康發展部(718)670-1178。
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