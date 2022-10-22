市清潔局招聘臨時鏟雪工 時薪最高50元

市清潔局發出招聘臨時鏟雪工人的通知，呼籲全市民眾積極報名註冊。(取自市清潔局官網)

為了應對愈發頻繁的冬季極端天氣，市清潔局(Department of Sanitation)近日廣招臨時鏟雪工人，每小時可獲得最高50元的薪酬。

考慮到近年來全球氣候變化，紐約市 冬季極端災害頻發，市清潔局便發出臨時鏟雪工人招聘通知，以便在入冬後有足夠人力應對降雪 天氣。

根據市清潔局，凡年齡在18歲以上，可以在美國合法工作、身體能承受重體力活的民眾，都可在市清潔局官網報名，並在預約時間到附近的清潔站(Sanitation Garage)登記成為臨時鏟雪工人。

因應通貨膨脹的加劇和州府最低時薪的調整，今年臨時鏟雪工人的薪酬為每小時17元；如果在一周內工作滿40個小時，則40個小時之外的時薪會增加至最低25.5元、最高50元，鏟雪領域包括公車站、消防栓、人行道上的積雪和結冰。

市清潔局提醒，報名人員必須已經完成新冠疫苗 的完全接種，並攜帶疫苗接種卡、兩張1吋至1.5吋的照片、社會安全卡、兩種身分證的原件及其複印件等資料。