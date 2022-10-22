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熱播劇組曼哈頓華埠取景 體現文化尊重存疑

記者張晨／紐約報導
勿街停滿了劇組的大型卡車。(記者張晨／攝影)
勿街停滿了劇組的大型卡車。(記者張晨／攝影)

近日熱播劇劇組接連兩個星期在曼哈頓華埠取景，有亞馬遜「台柱聚集」之稱的「神奇的梅賽爾太太」(The Marvelous Mrs. Maisel)21日在勿街取景，但傍晚的拍攝時期，卻從20日清晨開始已經用路障阻止路邊停車；對此華埠新老兩代則從不同角度看待，老一輩認為影響了商家卸貨營業；新一代則認為，這關乎於製作者知否知道尊重使用「華埠空間和歷史文化」。

「神奇的梅賽爾太太」至今已經拍攝了兩集，除了在布碌崙(布魯克林)的錄影棚內取景外，因故事基於曼哈頓老猶太家庭展開，所以華埠和華裔演員相關的故事情節和在前兩季中頻繁出現。

熱播劇華埠拍攝，預定晚間占街整日。(記者張晨／攝影)
熱播劇華埠拍攝，預定晚間占街整日。(記者張晨／攝影)

根據The Location Department，除勿街之外、包厘街、堅尼路、披露街、東百老匯等部分地區均被列入了拍攝場景之列。

社區人士陳家齡表示，經常接到商家抱怨，稱連排的劇組卡車將路邊停了個滿滿當當，打烊後卸貨、清潔都是問題；商家也稱，疫情前一些劇組因拍攝占用資源，有時會提供一些補償，但現在只是申請地點，拍完走人，給周邊人帶來了不便。

一周前已經有十多年歷史的犯罪題材電視劇「警察世家」(Blue Bloods)在哥倫布公園取景拍攝，根據劇組人員表示，該場景為「公園中打牌的華裔老人被警察騷擾」。

熱門電視劇華埠頻取景，提前幾天封街。(記者張晨／攝影)
熱門電視劇華埠頻取景，提前幾天封街。(記者張晨／攝影)

陳家齡表示，劇組占用華埠資源、文化，但拍攝出來的內容通常不是正面題材，宣揚的基本則為對華裔的「刻板印象」；他質問，華埠做為歷史悠久的社區，難道給外界的印象就只能停留至此。

披露街(Pell St.)12號的老闆梁家浩則說，不僅如此，人們常常利用華人形象和文化展現多元，但卻沒有體現真正的尊重。

「如果你使用這種文化需要達到某種表達目的，就應該認識到這種特權並珍惜這種機會」；他說，劇組選擇到華埠拍攝是一個好的開端，「如果劇組來這裡是想拍出最好的作品，卻無法尊重他人，那我通常也不會給這些人以尊重，不管他們有多麼主流。」

華埠 華裔 警察

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