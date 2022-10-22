8大道華男在家遭捅 抱傷上街求救 滿地血跡

受傷的華男大腿被捅後跑到街上求救，並坐在地上休息，留下血跡。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道21日發生一起持刀捅人案，一名中年華裔 男子在住處遭人捅傷後，跑到街上四處求助，最終被送往醫院救治，目前無生命危險；轄管當地的市警66分局目前在調查此案，呼籲知情民眾提供線索。

該案發生於21日下午1時30分許，據多名華裔目擊者透露，該名華男 疑在位於46街753號的住處內遭人捅傷大腿，受傷後跑出來沿著46街往東走，血跡一路從住家滴到8大道交46街的路口，他後來疲憊不堪坐在地上歇息。

一名華裔民眾指，傷者是一名福州人，他當時上前詢問該華男需不需要幫助，可儘管腿上血流不止，華男仍拒絕報警，令他感到疑惑；後來一名華男的朋友到現場，幫忙報了警，華男才坐上救護車後送往當地醫院治療。

後來大批警員抵達，拉起封鎖線調查案發現場；根據警方表示，該起攻擊案是在華男位於地下室的住處內發生，案發現場的房間內全是血跡。

警方在過程中也盤問了兩名華男以及一名華女 ，目前還未確定他們與傷者之間的關係，疑似同住的華女向警員表示，是「聽見叫聲才跑出來，發現朋友被刀割傷了」；她也透露受傷華男在該處住了一年多，但與他結識不深，不知道對方的年齡。

記者觀察，警方在調查犯罪現場時，被警方扣留的其中一名華男出於某些原因，曾企圖闖回屋內，被警員嚴厲警告；直至截稿，警員還未釋出更多案情內容，全案仍在調查中。