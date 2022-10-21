我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

401(k)退休存款上限 國稅局增至2.25萬 漲幅歷年最高

專偷處方藥 法拉盛藥房頻遭竊 店員：我們成高危職業

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛多家藥房的止痛藥近期被偷、被搶。圖為21日凌晨被砸的華人藥房。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛多家藥房的止痛藥近期被偷、被搶。圖為21日凌晨被砸的華人藥房。(記者牟蘭／攝影)

多家位於皇后區法拉盛的藥房近期爆出搶案與竊案，一家位於緬街的藥店，21日凌晨被一名蒙面男子砸破玻璃門，企圖闖入，但被人發現喝止，嫌犯後向不明方向逃跑；這家藥店上個月才被他人破門而入，搶走市值千元咳嗽藥，時隔一個月再次被砸，另有華人藥房指，今年已多次被搶，被偷止痛藥等處方藥。

根據警方消息，紐約市警109分局於21日凌晨3時30分許，收到一名中年男子的報案，指一名蒙面的陌生男子企圖打破緬街交富蘭克林大道(Franklin Ave.)一家藥房的玻璃門，被目擊者發現後，乘坐一輛黑色的轎車向不明方向逃跑，止截稿前，未逮捕任何人，案件尚在調查中。

與藥房在同一樓宇的華人商家指，這家藥房上個月被不法之徒以同樣的手法破壞大門，被搶走市值千元的咳嗽藥，因店主存放鴉片類止痛藥「奧施康定」(OxyContin)等在私密位置，嫌犯並未得手，「這些人目標很明確，其他的快遞和財物都沒偷」。

為避免類似事件發生，這名華人商家指，藥店的老闆安裝了防盜系統，當天竊賊以同樣手法企圖再次闖入，立即發出警報，引起保安的注意，被發現後，該嫌乘車逃跑；他說，雖然嫌犯這次沒有偷走藥品，但破壞了大門，造成至少1000元的損失。

另有一家在法拉盛市中心藥房的雇員指，自家店近三個月來，一次被搶，兩次被偷，監控顯示，嫌犯是外族裔，膚色較白，每次只偷止痛藥等處方藥以及咳嗽藥，讓他對當地的治安感到擔憂，「我也從事高危職業」。

知情人士指，不法分子偷走止痛藥後，倒賣到黑市，以「奧施康定」為例，若通過醫保購買，一片藥的價格約在六元左右，黑市的價格為15元到20元，最高甚至可達百元。

警方表示，尚不清楚這些案件是否相關，呼籲知情者提供線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華人藥房老闆安裝防盜系統，避免不法之徒闖空門。(記者牟蘭／攝影)
華人藥房老闆安裝防盜系統，避免不法之徒闖空門。(記者牟蘭／攝影)

華人 法拉盛 紐約市

上一則

紐約下州賭場新執照 被爆圖利特定業者

延伸閱讀

世界晚報／「生命受威脅」中國駐曼總領事承認施暴

世界晚報／「生命受威脅」中國駐曼總領事承認施暴
法拉盛中餐館海報頻遭破壞 商家憂治安

法拉盛中餐館海報頻遭破壞 商家憂治安
法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝
勵馨、黃敏儀 街頭籲家暴受害者勇敢求助

勵馨、黃敏儀 街頭籲家暴受害者勇敢求助
法拉盛10大垃圾傾倒黑點 黃敏儀撥款整治

法拉盛10大垃圾傾倒黑點 黃敏儀撥款整治

熱門新聞

亞裔男子並未示弱，兩人面對面對峙，彼此相距只有幾吋。(視頻截圖)

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

2022-10-16 13:15
安全忠涉嫌參與獵狐行動，非法充當外國政府代理人被逮捕。(本報檔案照)

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

2022-10-21 02:30
麻州聯邦檢方日前破獲波士頓中餐廳洗錢案後，蒐集更多張錦華犯案證據；圖為涉案中餐廳。(取自谷歌地圖)

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

2022-10-14 07:28
張曉寧(黃色囚衣者)14日身穿正常的黃色囚服，梳馬尾辮，在辯護律師與中文翻譯的陪同下上庭。(法院Pool Photo，John M. Mantel攝影)

涉殺華裔律師李進進 女嫌精神鑑定

2022-10-15 11:51
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00
紐約市教育局成立的公校預算特別工作組，計畫大力減少特殊高中經費，將資金重點轉向遊民家庭學生。(記者張心／攝影)

紐約市擬大減特殊高中經費 公校預算將偏重遊民家庭學生

2022-10-16 07:23

超人氣

更多 >
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天
法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝
日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師
忘記喝孟婆湯？5歲男童擁前世記憶 母一查證瞬間發毛

忘記喝孟婆湯？5歲男童擁前世記憶 母一查證瞬間發毛
梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作