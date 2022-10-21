專偷處方藥 法拉盛藥房頻遭竊 店員：我們成高危職業

法拉盛多家藥房的止痛藥近期被偷、被搶。圖為21日凌晨被砸的華人藥房。(記者牟蘭／攝影)

多家位於皇后區法拉盛 的藥房近期爆出搶案與竊案，一家位於緬街的藥店，21日凌晨被一名蒙面男子砸破玻璃門，企圖闖入，但被人發現喝止，嫌犯後向不明方向逃跑；這家藥店上個月才被他人破門而入，搶走市值千元咳嗽藥，時隔一個月再次被砸，另有華人 藥房指，今年已多次被搶，被偷止痛藥等處方藥。

根據警方消息，紐約市 警109分局於21日凌晨3時30分許，收到一名中年男子的報案，指一名蒙面的陌生男子企圖打破緬街交富蘭克林大道(Franklin Ave.)一家藥房的玻璃門，被目擊者發現後，乘坐一輛黑色的轎車向不明方向逃跑，止截稿前，未逮捕任何人，案件尚在調查中。

與藥房在同一樓宇的華人商家指，這家藥房上個月被不法之徒以同樣的手法破壞大門，被搶走市值千元的咳嗽藥，因店主存放鴉片類止痛藥「奧施康定」(OxyContin)等在私密位置，嫌犯並未得手，「這些人目標很明確，其他的快遞和財物都沒偷」。

為避免類似事件發生，這名華人商家指，藥店的老闆安裝了防盜系統，當天竊賊以同樣手法企圖再次闖入，立即發出警報，引起保安的注意，被發現後，該嫌乘車逃跑；他說，雖然嫌犯這次沒有偷走藥品，但破壞了大門，造成至少1000元的損失。

另有一家在法拉盛市中心藥房的雇員指，自家店近三個月來，一次被搶，兩次被偷，監控顯示，嫌犯是外族裔，膚色較白，每次只偷止痛藥等處方藥以及咳嗽藥，讓他對當地的治安感到擔憂，「我也從事高危職業」。

知情人士指，不法分子偷走止痛藥後，倒賣到黑市，以「奧施康定」為例，若通過醫保購買，一片藥的價格約在六元左右，黑市的價格為15元到20元，最高甚至可達百元。