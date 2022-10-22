遊民夜宿華埠銀行提款大廳 吸毒、排泄…成社區隱憂
近日一遊民在曼哈頓華埠包厘街的道明銀行內舉止瘋癲的破壞行徑被民眾拍到，並傳至華人社群，再次引發治安擔憂；視頻中一男子盤腿坐在提款大廳內，路人透過透明的玻璃窗，可看到他揮舞手臂，個人物品散落一地；銀行和警方均表示對此無奈，只能多加管控。
影音來源：讀者提供
約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)法學和警務學教授奧唐奈(Eugene O'Donnell)表示，遊民夜晚在提款機大廳留宿好像已經成了順理成章的事情；「眾所周知，提款機可能成為犯罪和暴力的溫床，遊民的占領似乎將把事態變得更糟。」
他表示，銀行一直在向市警施壓，要求他們採取一些強制措施，「而我觀點是，一到夜間就可以鎖門，因為現實情況是，多數銀行客戶是不會選擇在晚上去銀行取錢的。但銀行堅持提供24小時服務。」
市警表示，警員在99%的情況下能夠避免衝突，轉移留宿者；「但我們不能直接進去就把他們逮捕，因為法律的一部分，我們必須給他們選擇離開的機會。」
不僅在華埠道明銀行有如此現象，包厘街南端的美國銀行(Bank of America)，每晚至少有三人在提款大廳內留宿、使用毒品甚至排泄；不久前更有遊民在牆上抄寫聖經，並在警員試圖阻止時攻擊。
銀行在回應中表示，「我們非常重視客戶和員工的安全，當收到關於治安問題的警報時，我們的安全團隊會迅速與執法部門合作解決這個問題。」
警方稱，即使執法者試圖干預，如果地區檢察官辦公室不採取行動，問題也不會消失；「曼哈頓和布魯克林(布碌崙)的兩位地區檢察官皆是如此的不作為。」
3月末市長亞當斯(Eric Adams)宣布清理違建窩棚的遊民，在遊民所可容納人數減少的情況下，對那些不願選擇住在遊民所的人，居住選擇將更加侷限；民眾擔心街頭遊民氾濫的情況將會愈加嚴重。
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