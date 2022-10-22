遊民夜宿華埠銀行提款大廳 吸毒、排泄…成社區隱憂

遊民男子盤腿坐在提款大廳內揮舞手臂，個人物品散落一地。(視頻截圖)

近日一遊民 在曼哈頓華埠 包厘街的道明銀行內舉止瘋癲的破壞行徑被民眾拍到，並傳至華人社群，再次引發治安擔憂；視頻中一男子盤腿坐在提款大廳內，路人透過透明的玻璃窗，可看到他揮舞手臂，個人物品散落一地；銀行和警方均表示對此無奈，只能多加管控。

影音來源：讀者提供

約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)法學和警務學教授奧唐奈(Eugene O'Donnell)表示，遊民夜晚在提款機大廳留宿好像已經成了順理成章的事情；「眾所周知，提款機可能成為犯罪和暴力的溫床，遊民的占領似乎將把事態變得更糟。」

他表示，銀行一直在向市警施壓，要求他們採取一些強制措施，「而我觀點是，一到夜間就可以鎖門，因為現實情況是，多數銀行客戶是不會選擇在晚上去銀行取錢的。但銀行堅持提供24小時服務。」

市警表示，警員在99%的情況下能夠避免衝突，轉移留宿者；「但我們不能直接進去就把他們逮捕，因為法律的一部分，我們必須給他們選擇離開的機會。」

不僅在華埠道明銀行有如此現象，包厘街南端的美國銀行(Bank of America)，每晚至少有三人在提款大廳內留宿、使用毒品甚至排泄；不久前更有遊民在牆上抄寫聖經，並在警員試圖阻止時攻擊。

銀行在回應中表示，「我們非常重視客戶和員工的安全，當收到關於治安問題的警報時，我們的安全團隊會迅速與執法部門合作解決這個問題。」

警方稱，即使執法者試圖干預，如果地區檢察官辦公室不採取行動，問題也不會消失；「曼哈頓和布魯克林(布碌崙)的兩位地區檢察官皆是如此的不作為。」