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法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

記者牟蘭／紐約報導
安全忠涉嫌參與獵狐行動，非法充當外國政府代理人被逮捕。(本報檔案照)
安全忠涉嫌參與獵狐行動，非法充當外國政府代理人被逮捕。(本報檔案照)

紐約山東同鄉會前會長安全忠與女兒安光陽，因涉非法充當外國政府代表人與洗錢等，20日上午在長島家中被捕，引起社區嘩然，與他相識的同鄉說，他當天原訂參加一位民代的籌款會，突然缺席，平日為人低調，捐贈大量善款，對他涉違法被捕感到震驚。

紐約山東同鄉會會長前會長呂成銳指，他當天上午收到消息，獲知安全忠被聯邦探員逮捕。對方平日低調謹慎，想不到會與此案相關，他感到震驚；他說，安全忠是山東省棗莊市人，2004年兩人相識後，介紹對方加入同鄉會，2013年或2014年開始，他擔任該會的共同會長。

安全忠在紐約安僑酒店持有大量股分。(記者牟蘭／攝影)
安全忠在紐約安僑酒店持有大量股分。(記者牟蘭／攝影)

呂成銳表示，安全忠在法拉盛的紐約安僑酒店持有大量股分，經常往返美中，今年9月兩人才見面，未想一個月後，對方身陷囹圄；但他指，紐約山東同鄉會與此案無關。

一位熟知當事人的山東同鄉指，安全忠原定於20日中午參加一場民代競選籌款宴會，但突然缺席，由親友轉交他的支票；他補充，安全忠是一位慈善家，向中國捐贈大量善款，不敢相信聯邦政府對他的指控，「他就是一個單純的生意人」。

根據百度百科的介紹，安全忠時任第九屆中國僑聯常務委員 、第十屆山東省政協常務委員、第九屆棗莊市政協常務委員與中國僑商會副會長等，他是安僑集團創始人，美國安潤投資集團董事長。

安全忠在紐約安僑酒店持有大量股分。(記者牟蘭／攝影)
安全忠在紐約安僑酒店持有大量股分。(記者牟蘭／攝影)

據了解，安全忠出生在薛城杭莊村的九口之家，最初在當地的煤礦做工，之後辭工到香港打拚，賺取第一桶金，為家鄉薛城杭莊村捐贈千萬人民幣建樓，還曾捐6000萬元為棗莊市建小學，新冠期間也捐贈200萬元；他目前持有綠卡，仍是中國公民，女兒已改美籍。

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