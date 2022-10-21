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貝瑞吉治安由靖轉壞 共和黨人發聲譴責

記者顏潔恩／紐約報導
第11選區國會眾議員瑪麗奧，聯合布碌崙貝瑞吉商家批評治安。(記者顏潔恩／攝影)
第11選區國會眾議員瑪麗奧，聯合布碌崙貝瑞吉商家批評治安。(記者顏潔恩／攝影)

第11選區國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)20日聯合布碌崙(布魯克林)貝瑞吉商家，譴責當地治安敗壞，商店屢次遭竊；督促立法者特別是州長霍楚(Kathy Hochul)採取行動。

瑪麗奧表示，貝瑞吉曾是治安相對安全的社區，但今年主要犯罪已提升23%，其中性犯罪增加32%、布碌崙南區共有172名女性遭遇強暴，聲稱要保護女性的霍楚，至今未能針對這些情況採取措施；根據她掌握的數據，在紐約市，每88人中就有一人是重罪案件(felony)的受害者，這與民主黨人支持保釋改革而放縱慣犯相關，紀錄顯示40%的犯罪者等待庭審時再度犯案。

3大道餐廳業者Lulu Hawkeye表示，前幾天餐廳遭入室盜竊，還好警報器響起，警方及時逮捕歹徒，後來發現是一名慣犯，她和鄰居對貝瑞吉的治安再也不能安心。

小商家Billy Grillas也說，從前以安全聞名的貝瑞吉，是許多爭先入住的社區，但如今那些錢付諸流水；無論黨派，犯罪者照樣會攻擊所有人，選出正確的人、政治信念，是全體紐約客的事。

共和黨第26選區州參議員候選人福克斯(Brian Fox)、第46選區州眾議員候選人布魯克斯尼(Alec Brook-krasny)當日也出席；福克斯說，左翼民主黨人「縱容犯罪」(soft on crime)，犯罪人數提升、執法人員的數量下降，強調這在共和黨人的帶領下不會發生。

布魯克斯尼則指出，在一黨獨大的體系下，民主黨人頒布的政策缺乏共識、對話；若治安最好的社區也犯罪激增，更何況那些治安本就差的社區，是時候讓塑造一個法治和理智並存的社會。

民主黨 布碌崙 眾議員

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