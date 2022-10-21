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勵馨、黃敏儀 街頭籲家暴受害者勇敢求助

記者牟蘭╱紐約報導
黃敏儀(中)與劉元芬(左)20日在緬街街頭向民眾宣導家暴求助的資源。(黃敏儀辦公室提供)
黃敏儀(中)與劉元芬(左)20日在緬街街頭向民眾宣導家暴求助的資源。(黃敏儀辦公室提供)

20日是紐約市家暴覺醒日(NYC Go Purple Day)，市議員黃敏儀聯合紐約勵馨婦幼關懷中心的代表當日身穿紫色衣服，在法拉盛緬街附近分發傳單，呼籲更多家暴受害者勇敢求助，積極發聲。

黃敏儀表示，她曾作為一位律師為家暴受害倖存者提供服務，了解受害人常因經濟、情感或移民身分等，難以離開施暴者；她指，受傳統文化的影響，在亞裔社區談論家暴被視為禁忌話題，為受害者求助造成另一困擾，「今天我與勵馨一起向社區提供資源，幫助受害人走出被虐待的慘況。」

紐約勵馨總幹事劉元芬表示，疫情爆發，造成失業率增加，家暴的求助人數激增，尤其針對未成年人的家暴虐待顯著增長；她說，紐約勵馨向所有民眾提供法律、住房與心理治療等幫助，有需者可電1(877) 990-8595諮詢，熱線每周七天24小時暢通，有中文服務。

紀錄顯示，2021年全市有26萬84起致電紐約市警求助，平均一天就有700通電話，有9萬3735人致電紐約市的家暴求助熱線1(800)621-4673(HOPE)求助，其中6970人要求臨時住所；劉元芬指，華人受害者因家醜思想，求助人數不足1萬人，呼籲更多受害者勇敢發聲。

黃敏儀(中)與紐約勵馨在緬街街頭向民眾宣導家暴求助的資源。(黃敏儀辦公室提供)
黃敏儀(中)與紐約勵馨在緬街街頭向民眾宣導家暴求助的資源。(黃敏儀辦公室提供)

家暴 紐約市 亞裔

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