印度排燈節「Diwali」將定為公校節假日

市府承諾最快從2023年起，把印度「排燈節」(Diwali)定為紐約市公校假日。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)聯合市教育總監班克斯(David Banks)20日宣布，最快從2023年起，將把印度 「排燈節」(Diwali)定為紐約市公校 假日。

亞當斯表示，在皇后區州眾議員珍妮花(Jenifer Rajkumar)及多位南亞民代的建議下，市府決定最快從明年起，把印度「排燈節」列為公校假期，取代鮮有人問津的節日「布碌崙-皇后區日」(Brooklyn-Queens Day)。

「排燈節」作為印度傳統節日，又稱光明節或屠妖節，是印度重要的節日，以印度教徒(Hindus)、佛教徒、錫克教徒(Sikhs)和耆那教徒(Jains)為首，全市約20萬人，共同慶祝光明驅走黑暗、善良戰勝邪惡的日子。從每年10月下旬或是11月上旬，印度人會在全球範圍內，開始慶祝為期五天的「排燈節」；今年的「排燈節」為10月24日。

前市長白思豪(Bill de Blasio)任期內，曾在2015年將農曆春節(Lunar New Year)列入公校假期；之前也曾把穆斯林宗教節日「開齋節」(Eid Al Fitr)和「宰牲節」(Eid Al Adha)加入其中。

「我們已經將開齋節、農曆春節等許多重要的日子變為公校假期，早就應把印度教、錫克教、耆那教和佛教的節日加入其中。」亞當斯表示，「希望來自這些文化背景的學生能夠覺得，自己的存在被尊重，文化被承認。」