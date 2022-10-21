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州長簽署 家暴受害者醫保信息將加密

記者牟蘭╱紐約報導
霍楚簽署新法，保護家暴受害者尋求醫療服務時，醫保公司提供不同選項寄送求助者的信息給投保人。(劉醇逸辦公室提供)
霍楚簽署新法，保護家暴受害者尋求醫療服務時，醫保公司提供不同選項寄送求助者的信息給投保人。(劉醇逸辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)18日簽署州參議員劉醇逸提出的法案，保護家暴受害者尋求醫療服務時，醫保公司提供不同選項寄送求助者的信息給投保人，確保施暴者無法獲取對方的新住址等個資；紐約勵馨婦幼關懷中心代表指，疫情爆發後，家暴求助人數增長逾三倍，希望新法實施後，鼓勵更多受害者勇敢發聲。

劉醇逸與州眾議員沈保偉(Steven Cymbrowitz)分別在州參議院與眾議院提出並通過這項法案，霍楚於家暴覺醒月在曼哈頓的辦公室簽署此案，允許包括未成年家暴受害者等在尋求身體與心理治療時，可選擇指定的其他地點，如親友家中、郵局信箱或庇護中心等接收保險信函，以保證他們自身安全。

劉醇逸指，家暴受害者在尋求他人的協助時，需要極度的謹慎，以保護自身的隱私與安全，而這項法案將為家暴受害人提供更多安全，避免她們在接受醫療時，個資被洩漏，「感謝霍楚與議會同事為家暴受害者提供新保障。」

沈保偉指，因擔心個資被洩漏，許多家暴受害者不敢接受醫療服務，但隨著這項提案通過，保證受害人能得到更多服務的同時，無需再擔心新住址等敏感信息被施暴者獲取。

紐約勵馨的總幹事劉元芬表示，她當日受邀，在州長的曼哈頓辦公室見證這一法案通過；她指，疫情期間，家暴激增，以紐約勵馨為例，求助人數增加逾三倍，其中超過80%的華人的案件已交法官審理，才前來求助，「家醜不外揚，大家都不願意說。」

對於華人家暴受害者不願求助，劉元芬說，因擔憂個資等新住址的洩漏，無法逃離施暴者的掌控，也是受害人選擇緘默的原因之一；她感謝政府通過這項法案，也呼籲當局保密受害人的銀行帳戶與報稅單等信息，幫助更多人走出家暴的陰影。

紐約勵馨在皇后區、布碌崙(布魯克林)與曼哈頓均提供個案服務，可電1(877)990-8595諮詢詳情，有中文服務。

家暴 個資 曼哈頓

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