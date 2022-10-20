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胡黎曼 拚連任大頸圖書館董事

記者牟蘭╱紐約報導
大頸圖書館的董事會主席胡黎曼宣布競選連任董事。(胡黎曼提供)
大頸圖書館的董事會主席胡黎曼宣布競選連任董事。(胡黎曼提供)

華裔居民胡黎曼(Liman Mimi Hu)四年前當選成為長島納蘇郡大頸圖書館(Great Neck Library)董事會(Board of Trustees)董事，目前擔任董事會主席，她近日宣布競選連任董事，並將尋求連任主席一職，指這一職位與當地居民生活息息相關，呼籲居民10月31日為她投票。

胡黎曼19日對本報記者表示，華人常誤認圖書館只是借閱圖書的地方，但實際上公共圖書館與居民的生活息息相關，該地圖書館的董事決定日常事務，如財政預算、開支與重要決策等，在過去四年內，她確保為居民發聲，把居民的稅金用在刀口上。

以課後班舉例，她與同事反對綠化項目，將這筆資金用在開展課後班等服務，並恢復初中與小學放學後在圖書館外停車的傳統，更好的服務社區居民；圖書館還舉辦興趣班，豐富居民生活，「我更了解大家關注的問題」。

多年前以留學生身分來美的胡黎曼，2013年搬到大頸後，參與社區服務，她是大頸華人協會董事，也為學區事務提出不少建議和方案，目前是一位助理檢察官；她說，前任董事會主席顏偉華任期滿後，不再尋求連任，她競選成為新董事會主席，希望憑藉對此職位的經驗與熱情，繼續服務社區。

此外，在其任內，她與其他董事合作，恢復納蘇郡圖書館對大頸圖書館的關鍵服務、擴大了圖書館的收藏並開闢新興「事物圖書館」、特赦延遲歸還書籍的滯納金、創建並開發圖書館的科技實驗室，期間實現預算零增長。

大頸圖書館的董事任期為四年，此次選舉時間為10月31日(周一)，詳情可登https://greatnecklibrary.org/查詢。

圖書館 預算 華人

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