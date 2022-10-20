跆拳道國家隊唯一華裔小將 美洲賽奪金

洪小龍代表美國奪得冠軍。(洪兆佳提供)

入選美國跆拳道 國家隊、來自新州的11歲華裔 小將洪小龍(Xavier Hong)，在近日舉辦的全美洲青年錦標賽(Pan American Youth Tournament)中，連勝三名對手，奪得黑帶男子組30公斤級的金牌，並代表美國獲得團體冠軍，他也是隊中唯一華裔選手。

父親洪兆佳(Charlie Hong)介紹，洪小龍贏得全美跆拳道錦標賽(USA Taekwondo National Championship)冠軍後，入選美國國家隊，此次則代表美國出征哥倫比亞，參加全美洲青年錦標賽，他是隊伍中唯一的華裔及東亞裔 ，而美洲其他的國家隊中，幾乎見不到亞裔的身影，在接連擊敗一名厄瓜多爾國家隊、兩名哥倫比亞國家隊的選手後，洪小龍再次奪得男子組30公斤級的金牌，也代表美國獲得國家冠軍。

本身是資深跆拳道教練的洪兆佳表示，洪小龍每天訓練四小時，一周從新州李堡(Fort Lee)前往康州四次，隨從教練Marina Aguero練習，其餘時間則跟隨父親在家中練習，奪冠沒有什麼秘密，兒子從零開始，靠堅持再加苦練，一點點出成績，國家隊是一年一選，因此不能鬆懈，目前，兒子正在為明年的錦標賽事作準備，目標是囊括各項比賽的冠軍。