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台灣導演蔡明亮 電影回顧展登場

記者顏嘉瑩╱紐約報導
MoMA即日起至11月13日，舉辦「蔡明亮：與時間、技藝及自我的對話」電影回顧展。(取自MoMA網站，汯呄霖電影提供)
MoMA即日起至11月13日，舉辦「蔡明亮：與時間、技藝及自我的對話」電影回顧展。(取自MoMA網站，汯呄霖電影提供)

知名台灣導演蔡明亮日前展開美東巡迴電影展，近日抵達最後一站紐約；19日他在曼哈頓中城紐約現代藝術博物館(The Museum of Modern Art，簡稱MoMA)舉辦記者會，表示這一路看到觀眾對他這幾年來作品的喜愛，從未想過電影創作能帶著自己往想像不到的地方走，可以說「不虛此行、不枉此生」。

蔡明亮受MoMA等多個重要藝術機構邀約，舉辦美東巡迴電影回顧展，先後造訪芝加哥、波士頓、華府，最後來到紐約，這也是自2009年後，再度來美與觀眾分享電影創作之路；MoMA也將於即日起至11月13日，舉辦「蔡明亮：與時間、技藝及自我的對話」電影回顧展。

回顧展由駐紐約台北文化中心與MoMA合辦，由MoMA電影策展人許娜(La Frances Hui)策畫；蔡明亮表示，能在MoMA舉辦回顧展是「很大的榮耀」，造訪的美東多個城市，看到觀眾對他作品的喜愛，從未想到自己的電影之路會這樣走，「像是作品帶著自己往想像不到的地方走去」。他在會中感謝台灣，「若不是像台灣這麼自由的地方，大概也容不下我。」

MoMA收購蔡明亮「臉」的電影箱子。(汯呄霖電影提供)
MoMA收購蔡明亮「臉」的電影箱子。(汯呄霖電影提供)

對於美國之行，蔡明亮說，他最開心的，是看到觀眾不會停留在他過去電影，而是隨著他的作品一起「發展」和演變，讓他覺得與觀眾關係緊密；受藝術機構邀約，蔡明亮分享，由於東、西方觀眾與美術館接觸的程度不同，培養出的觀眾「屬性」也不同，近期作品更偏向美術館的取向，也希望藉此吸引更多觀眾到美術館，模糊美術館與電影院的界線，發展出更包容的觀眾品味。

駐紐約台北經濟文化處副處長張俊裕表示，蔡明亮是引領台灣的當代電影導演之一，而做為亞洲自由社會的台灣，提供藝文產業自由的創作空間，期待更多美國觀眾能看到蔡明亮的作品。

此次蔡明亮也帶著合作30多年的金馬影帝李康生和新人演員亞儂弘尚希同行；李康生表示，電影把他帶到不同的地方，能與美國的觀眾交流感到很開心也很榮幸，希望觀眾能透過電影了解台灣文化。

MoMA蔡明亮電影回顧展詳情：https://www.moma.org/calendar/film/5204。

蔡明亮19日在紐約現代藝術博物館舉辦記者會。左起：許娜、紐文中心主任張惠君、亞儂...
蔡明亮19日在紐約現代藝術博物館舉辦記者會。左起：許娜、紐文中心主任張惠君、亞儂弘尚希、張俊裕、蔡明亮和李康生。(記者顏嘉瑩╱攝影)
蔡明亮近日抵達最後一站美東電影巡迴展的最後一站紐約，於19日在紐約現代藝術博物館...
蔡明亮近日抵達最後一站美東電影巡迴展的最後一站紐約，於19日在紐約現代藝術博物館舉辦記者會。(記者顏嘉瑩╱攝影)

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