假釋犯偷華女錢包被捕 再獲釋

麥克勞林獲假釋後，日前在緬街的地鐵站涉嫌盜竊被捕。(市警提供)

一名涉及多起地鐵站 搶劫的囚犯兩個月前獲得假釋，隨後「重操舊業」流竄多個地鐵站作案，他日前在停靠在法拉盛 緬街的地鐵內，企圖偷走一名28歲睡著華女 的錢包時，被警方當場逮捕，以重竊(Grand Larceny)與非法持械(Criminal Possession of a Weapon)移送法辦，已獲釋候審。

據警方消息，報住在布朗士30歲的麥克勞林(Anthony McLaurin)因涉嫌多起地鐵搶劫，兩年前被捕後，移送法辦，罪成後，被法官判囚五年，他在獄中服刑兩年後，於今年8月17日假釋出獄，隨後流竄地鐵，涉嫌多起盜竊。

警方消息指，麥克勞林與26歲的同夥羅哈斯(Alejandro Rojas)9日凌晨2時15分左右，涉嫌在7號線停在法拉盛緬街站點時，試圖偷走一名28歲睡著華女的錢包，被警方發現後，當場逮捕兩人，並在麥克勞林的身上發現一把小刀。

根據法院消息，麥克勞林曾在過去因搶劫、騷擾、重竊與拒捕等被捕14次；他日前因涉及此案過堂，法官向受害人發臨時保護令，允許被告在不交付保釋金的情況下獲釋候審，下次上庭時間為12月5日；據悉麥克勞林的假釋直到2027年才到期。

紐約市警在推特上公布麥克勞林被捕的消息，指「一名地鐵搶犯假釋期間重操舊業，市警捷運局的警員在地鐵上逮捕這名企圖偷熟睡乘客財物者，以及幫他把風的同夥」。