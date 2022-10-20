我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

班森賀華人大麻店 1個月被搶2次

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀一家華人菸店遭搶劫，警員於現場調查。(記者胡聲橋／攝影)
班森賀一家華人菸店遭搶劫，警員於現場調查。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人聚居區19日發生菸店搶案。四名蒙面歹徒闖入一家華人菸店，用槍指著店員，搶走店裡的大麻、現金和店員的手機。這是該店一個月內第二次被搶。

搶案發生在20大道6205號的一家名為「D. Novelty Smoke Shop」的菸店。19日中午，一名歹徒先開著一輛沒有車牌的黑色寶馬車在菸店對面停車。大約12時25分，兩名歹徒進入菸店行搶，一人在門外把風。

警方指，四名歹徒都身穿黑色服裝，戴著黑色滑雪面罩。其中兩名歹徒人以手槍威脅店員，除大麻，收銀機現金，還搶走店員兩支手機。有人指，三名歹徒乘黑色寶馬車逃走，另一人騎一輛輕便電動摩托車，在人行道上朝反方向逃走。

四名歹徒彼此協調，動作很快。儘管警方接到報案後，在幾分鐘內就趕到事發地點，但仍然撲了個空。家住附近的華人說，這家菸店開張不久，老闆是一名華人，但是菸店雇用的是其他族裔的店員。他們和老闆見過幾次面，也打過招呼。附近一家華人商店的店員說，該店已成劫匪眼裡的網紅店。9月24日晚約11時20分，四名歹徒一擁而入，行搶後四散逃走。他懷疑是同一夥人。僅隔不到一個月，同一家店被搶兩次，足見歹徒的猖獗。

錄像畫面顯示，兩名黑衣歹徒走近黑色寶馬車，準備逃走。(讀者提供)
錄像畫面顯示，兩名黑衣歹徒走近黑色寶馬車，準備逃走。(讀者提供)

華人 大麻 手機

上一則

假釋犯偷華女錢包被捕 再獲釋

下一則

華埠宰也街換新裝 迎觀光人潮

延伸閱讀

班森賀華人大麻店一月遭兩搶

班森賀華人大麻店一月遭兩搶
年底治安差 矽谷華人錄到小偷逐戶洗劫信箱

年底治安差 矽谷華人錄到小偷逐戶洗劫信箱
量多價格低 密州大麻銷售超過伊州

量多價格低 密州大麻銷售超過伊州
年底治安又變差 矽谷華人錄到歹徒逐戶偷開信箱

年底治安又變差 矽谷華人錄到歹徒逐戶偷開信箱
大麻證照核發 爆官商勾結 聯邦檢察官公布兩項認罪協議

大麻證照核發 爆官商勾結 聯邦檢察官公布兩項認罪協議

熱門新聞

亞裔男子並未示弱，兩人面對面對峙，彼此相距只有幾吋。(視頻截圖)

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

2022-10-16 13:15
麻州聯邦檢方日前破獲波士頓中餐廳洗錢案後，蒐集更多張錦華犯案證據；圖為涉案中餐廳。(取自谷歌地圖)

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

2022-10-14 07:28
裴洛西(右)訪問森林小丘舉辦圓桌會議，探討通膨削減法；左為孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

2022-10-13 07:32
張曉寧(黃色囚衣者)14日身穿正常的黃色囚服，梳馬尾辮，在辯護律師與中文翻譯的陪同下上庭。(法院Pool Photo，John M. Mantel攝影)

涉殺華裔律師李進進 女嫌精神鑑定

2022-10-15 11:51
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00
市長亞當斯(中)和清潔局局長蒂池(右二)宣布，擬於明年4月實施垃圾延後放置時間計畫。(取自市長辦公室)

紐約市擬延後垃圾放置時間至下午8時 明年4月實施

2022-10-18 07:22

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」