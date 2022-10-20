班森賀華人大麻店 1個月被搶2次
布碌崙(布魯克林)班森賀華人聚居區19日發生菸店搶案。四名蒙面歹徒闖入一家華人菸店，用槍指著店員，搶走店裡的大麻、現金和店員的手機。這是該店一個月內第二次被搶。
搶案發生在20大道6205號的一家名為「D. Novelty Smoke Shop」的菸店。19日中午，一名歹徒先開著一輛沒有車牌的黑色寶馬車在菸店對面停車。大約12時25分，兩名歹徒進入菸店行搶，一人在門外把風。
警方指，四名歹徒都身穿黑色服裝，戴著黑色滑雪面罩。其中兩名歹徒人以手槍威脅店員，除大麻，收銀機現金，還搶走店員兩支手機。有人指，三名歹徒乘黑色寶馬車逃走，另一人騎一輛輕便電動摩托車，在人行道上朝反方向逃走。
四名歹徒彼此協調，動作很快。儘管警方接到報案後，在幾分鐘內就趕到事發地點，但仍然撲了個空。家住附近的華人說，這家菸店開張不久，老闆是一名華人，但是菸店雇用的是其他族裔的店員。他們和老闆見過幾次面，也打過招呼。附近一家華人商店的店員說，該店已成劫匪眼裡的網紅店。9月24日晚約11時20分，四名歹徒一擁而入，行搶後四散逃走。他懷疑是同一夥人。僅隔不到一個月，同一家店被搶兩次，足見歹徒的猖獗。
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