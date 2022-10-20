班森賀華人大麻店 1個月被搶2次

班森賀一家華人菸店遭搶劫，警員於現場調查。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人 聚居區19日發生菸店搶案。四名蒙面歹徒闖入一家華人菸店，用槍指著店員，搶走店裡的大麻 、現金和店員的手機 。這是該店一個月內第二次被搶。

搶案發生在20大道6205號的一家名為「D. Novelty Smoke Shop」的菸店。19日中午，一名歹徒先開著一輛沒有車牌的黑色寶馬車在菸店對面停車。大約12時25分，兩名歹徒進入菸店行搶，一人在門外把風。

警方指，四名歹徒都身穿黑色服裝，戴著黑色滑雪面罩。其中兩名歹徒人以手槍威脅店員，除大麻，收銀機現金，還搶走店員兩支手機。有人指，三名歹徒乘黑色寶馬車逃走，另一人騎一輛輕便電動摩托車，在人行道上朝反方向逃走。