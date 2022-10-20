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布碌崙華童被撞亡 社區籌逾2萬善款助單親母

記者張晨、胡聲橋／紐約報導
布碌崙華童李咏安意外身亡，華社籌款捐助其家庭。(記者張晨／攝影)
布碌崙華童李咏安意外身亡，華社籌款捐助其家庭。(記者張晨／攝影)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣九歲華裔男童李咏安放學回家途中，在人行道遭汽車撞倒，送醫不治，來美僅五年的單親媽媽，遭逢巨變，生活困難；華社各界紛紛伸出援手，華埠新會同鄉會19日在會址舉行善款交接儀式，將所籌集的2萬5370元交予李家，安撫破碎的心。

影音來源：記者張晨

9月16日下午，李咏安由外婆接放學，因為走得比較快，在東12街和羊頭灣路(Sheepshead Bay Road)交會處的人行道停下來，回頭等待走在身後的外婆。一輛休旅車轉進自家車道時，撞上蹲在地上的李咏安；當場仍能自己站起來，送上救護車，說胸口疼；進院治療後，一度看上去傷勢穩定，但後來突然大出血離世；法醫指強烈撞擊導致心肺和主動脈受損，發生大出血。

華人社區居民給不幸去世的小咏安家屬寫的慰問信。(記者胡聲橋／攝影)
華人社區居民給不幸去世的小咏安家屬寫的慰問信。(記者胡聲橋／攝影)

母親李瑞容說，他是個健康、愛運動的孩子，突然離她而去，奪去她生命中最大的快樂和希望。五年前她帶著孩子從廣東江門新會移民美國，靠做護理撫養孩子和父母；一場橫禍讓她傷心欲絕。她當日也看上去精神恍惚，從人們手中接過支票時也只是默聲點頭致謝。

新會同鄉會主席吳仰強表示，短短兩周的籌款時間，每個僑團都非常支持；孩子喪葬、家裡老人的贍養以及房租，對這個家庭都是挑戰，感謝大家願意挺身相助。

美國溫州同鄉會、紐約北京同鄉會、紐約台山僑胞婦女聯合會、美國紐約華人聯合會、紐約香港會等均參與此次籌款。之前由亞總會牽線，布碌崙社區也熱心捐款，經營多家火鍋連鎖店的九十九號餐飲集團近日送去2000元支票，希望能紓解李家的困難。李家也在李咏安生前就讀的公立153小學的幫助下發起Gofundme募款，網址：https://gofund.me/0e0fe997。

支票 布碌崙 北京

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