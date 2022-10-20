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紐約客談／公廁缺公德 紐約落後第三世界

紐約客談

年底節日季臨近，紐約市又將迎來一批批歡慶佳節、看櫥窗秀、參加跨年倒數的遊客。公廁不足，是每近觀光旺季就會被提出來的話題，這也是許多外地人的第一印象，「不方便」。市議會首次由女性議員占多數後，更受關注，相關提案近期將由議會交通委員會投票。

非營利組織Urban Design Forum統計，紐約市有840萬居民及旅客，但僅有1200間公用廁所，新冠疫期許多公廁關閉，凸顯問題嚴重；市議會曾提議市府修改規定，要求商家開放廁所。但市府最終決定商家無義務對非顧客提供廁所；市議員Rita Joseph則提案，要求每個郵遞區號至少須有一處公廁。

彭博(Mike Bloomberg)任市長期間，2006年宣布要在紐約市安裝20座公廁。16年過去，全市只安裝五座公廁。至於人行道廁所，市交通局曾說，疫情導致安裝延後，但至今也無動靜。

紐約市並非蓋不起公廁，但治安惡化，遊民滿街，加上吸毒者，都是公廁主要隱患，更別提警力不足，部分地鐵站的公廁，乾脆損壞後不修理，直接上鎖，避免發生意外。

使用過紐約公廁的人，也許都有類似印象，就像許多地鐵站，相比其他國家、城市，紐約人實在缺乏公德心，清潔人員也不盡責。髒臭之外，鏡子被打破、牆面遭塗鴉，乾脆直接換成打不破的不鏽鋼鏡子、洗手台，如廁有如進了監獄，讓人不敢領教，想問：這真是已開發國家的主要城市？

以這種情況，也許就算增加了公廁，甚至廣設公廁，鬧區之外、夜深人靜時，又有多少人真敢使用？

紐約市 地鐵站 觀光

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