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曼哈頓南區輔警團 表彰貢獻

記者張晨／紐約報導
市警曼哈頓南區輔警團頒獎典禮，圖為獲獎輔警及警員。(記者張晨／攝影)
市警曼哈頓南區輔警團頒獎典禮，圖為獲獎輔警及警員。(記者張晨／攝影)

https://youtu.be/qRWzEoxUz3E

影音來源：記者張晨

市警曼哈頓南區輔警團19日在紐約中華公所舉辦首次區域性頒獎典禮，數十名輔警及警員受表彰；中華公所主席、亦是五分局輔警團警官的曾偉康鼓勵更多人加入，保衛社區安全。即將邁入擔任輔警第19年，他當晚也獲特別卓越獎。曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)、副市長公共安全高級顧問顧雅明等出席致意。

曼哈頓南區包括11個分局，當晚每個分局有兩人受到表彰，五分局一華裔獲獎，20歲的趙迪汶就讀約翰傑刑事法學院(John Jay College of Criminal Justice)刑事司法專業；加入輔警團三年的他說，「當警察是從小的夢想，做輔警、讀司法、上警校是實現夢想的必經之路。」生長在華埠，他希望未來能派到五分局，貢獻自己的一分力。

另有四名曾任輔警，而後加入市警的在職警員受到表彰，包含三名華裔。劉啟裕2018年曾在市警總局與輔警團成員一起受表揚，當時他還在約翰傑刑事法學院就讀，2019年畢業，2020年初疫情爆發前加入五分局。

他曾說「希望大學畢業後能成為真正的警察。」當日，他也確實戴著警徽，兌現諾言；「三年過去，我仍然熱愛這份工作，以後也會抱著同樣熱情繼續服務社區。」

曼哈頓檢察官辦公室高級調查探員關翊舜2013年加入輔警團、2018年成為市警。在市警法律部工作的勞子建2008年加入輔警團，2015年成為市警；兩人均表示是輔警的工作打下基礎，之後得心應手。

輔警團警銜最高的華裔、曼哈頓南區輔警團指揮官謝顯揚表示，疫情後市警執法更加艱難，所以離不開社區志願服務，尤其是紮根社區的輔警。謝顯揚的父親謝錦碩曾是五分局輔警團的元老之一，服務華社49年，於2019年以89歲高齡辭世。

勞子建(左起)、劉啟裕、趙迪汶和關翊舜受表彰。(記者張晨／攝影)
勞子建(左起)、劉啟裕、趙迪汶和關翊舜受表彰。(記者張晨／攝影)

曼哈頓 華裔 警察

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