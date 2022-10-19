8大道槍響 警僅尋獲彈殼 槍手、傷者不明

8大道交42街驚傳槍響，大批警員於現場調查。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)8大道 華社住宅區18日下午傳出槍響，警方於現場尋獲彈殼，但目前槍手及是否有傷者的信息不明；市警66分局正調查，呼籲知情民眾提供線索。

當日下午2時40分許，居住在8、9大道交42街一帶的民眾聽見外頭傳來數聲槍響，66分局在接報後趕至現場；案發數小時後，現場仍被封鎖，近20多名警員、警探甚及局長哈斯泰德(Jason P. Hagestad)都於現場調查。

警方指，警員在街道上尋獲彈殼，但未表示開了多少槍；他們在現場未發現受傷的人，於是到當地醫院調查，詢問是否有送至醫院的涉案人，警方也出入42街873號、874號兩棟公寓，搜尋可能與案件有關聯的線索。

在874號公寓外的地上，有一處角落放著一堆衣物用品、雜物，警方未移除，暫不確定與案件是否相關；由於街道封鎖，不少民眾被擋下，警員調查的兩棟樓內，多以西語裔和華人 住客為主，不少華人在案發後跑到樓下觀看，但對槍擊案一無所知。

直至截稿，警方尚未抓捕到嫌犯，呼籲知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。