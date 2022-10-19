涉殺情夫華女出庭 檢要求DNA採樣 律師反對

圖為涉殺情夫的鄧海燕(橘黃帽者)引渡回紐約受審。(記者牟蘭／攝影)

去年涉殺情夫李賈斯汀(Justin Jiaxin Li)的華女鄧海燕(Haiyan Deng)，18日在皇后區的州高等法院接受遠程聆訊，檢方提出動議要求採取DNA 樣本，遭其代表律師反對，法官將下次上庭時間定為11月28日，屆時將由檢方採取被告的DNA，辯方律師可在庭上提出其他申請訴求。

鄧海燕去年被捕後，今年疑因產子，通過網路遠程上庭，她18日在辯護的律師的陪同下再次接受聆訊，由中文翻譯講解法律程序，全程一言不發；檢方提出動議(Motion)，要求採取被告的DNA樣本，指整個檢測 過程需要三個月，不會對案件有負面影響。

辯護律師反對，並指這項動議尚在討論中，且檢測時間過長，不認為對案件有幫助；主審法官潘迪特-杜蘭特(Ushir Pandit-durant)指，檢方與辯方律師討論後，若沒有達成協議，仍需提取DNA，要求檢方與辯方一起提交申請，辯方需在11月13日前提交所有申請。

潘迪特-杜蘭特要求下次鄧海燕本人需到法庭，暫定當日由助理檢察官先提取被告的DNA檢測，再由辯方律師在庭上申請其他動議。

鄧海燕的律師指，他事前已與當事人溝通11月28日上庭的過程以及可能對她的影響，鄧海燕也點頭肯定理解，並用英文謝謝法官。

鄧海燕於去年12月31日從新墨西哥州 引渡回紐約受審，她當時已懷有約五個月身孕，今年1月被大陪審團以二級謀殺等九項罪名起訴，若罪成，將面臨25年至終身監禁。

被告曾在法拉盛大學點大道的「星X」卡拉OK夜總會工作，綽號「鄧小寶」，她與死者已交往一年多，期間曾慫恿李賈斯汀與22歲、已育有兩子的西語裔妻子離婚；兩人曾因分手費發生爭執。