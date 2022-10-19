紐約客談／問題不是噪音，是犯罪

紐約已快變成相機之城？這不是玩笑話。交通亂，加裝超速相機。地鐵暴力多，地鐵站 裝攝影 機不夠，乾脆每節車廂裝兩部。提防警察 執法施暴或遭惡意投訴，規定出勤時穿戴攝像機。增闢公車專用道，也順便幫更多公車裝相機逮違規者。治安差，鼓勵更多商家裝攝影機，還能幫警察蒐集犯罪證據。現在，又有市議員提案裝噪音監測照相機。

曼哈頓中城東的市議員Keith Powers近日提出六項法案，指市府311熱線疫情至今收到的噪音投訴大增，而環保局已有類似實驗計畫，當噪音超過一定分貝數時，自動拍照存證。此外，提案也包含管控直升機噪音、建築工地噪音等。

前市長白思豪任內將噪音除罪化時，便應該料想到會有今天。街頭車輛呼嘯而過，或沿途大聲放音樂，加上市府支持餐飲業設戶外用餐區，在住商混合的區域，夜間街頭自然仍有人喧嘩。

網路上開始有人對此提案開玩笑，有人說：先是修改保釋法，讓累犯歹徒橫行街頭，現在又想立法求清靜。但問題不是噪音，是犯罪。禁止在街頭開槍，或沿途掃射，便會安靜許多。也有人建議：議員總提出愚蠢建議來浪費納稅人的錢。既然警察都被規定要穿戴攝像機，何不要求議員立法，所有議員都須穿戴，偵測到腐敗行為會自動啟動。

對了，那些機場及飛航路線附近的居民，已多年要求檢測、紀錄飛機噪音，呼籲政府別為了幫航空公司省油錢，改採最短飛行路線，犧牲老百姓的安寧，並要求政府出資幫學校、醫院、老人院換裝隔音玻璃，何時能立法？