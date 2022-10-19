我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

救經濟無力 拜登強攻墮胎牌、民調卡關 民主黨不祥訊號

紐約客談／問題不是噪音，是犯罪

紐約客談

紐約已快變成相機之城？這不是玩笑話。交通亂，加裝超速相機。地鐵暴力多，地鐵站攝影機不夠，乾脆每節車廂裝兩部。提防警察執法施暴或遭惡意投訴，規定出勤時穿戴攝像機。增闢公車專用道，也順便幫更多公車裝相機逮違規者。治安差，鼓勵更多商家裝攝影機，還能幫警察蒐集犯罪證據。現在，又有市議員提案裝噪音監測照相機。

曼哈頓中城東的市議員Keith Powers近日提出六項法案，指市府311熱線疫情至今收到的噪音投訴大增，而環保局已有類似實驗計畫，當噪音超過一定分貝數時，自動拍照存證。此外，提案也包含管控直升機噪音、建築工地噪音等。

前市長白思豪任內將噪音除罪化時，便應該料想到會有今天。街頭車輛呼嘯而過，或沿途大聲放音樂，加上市府支持餐飲業設戶外用餐區，在住商混合的區域，夜間街頭自然仍有人喧嘩。

網路上開始有人對此提案開玩笑，有人說：先是修改保釋法，讓累犯歹徒橫行街頭，現在又想立法求清靜。但問題不是噪音，是犯罪。禁止在街頭開槍，或沿途掃射，便會安靜許多。也有人建議：議員總提出愚蠢建議來浪費納稅人的錢。既然警察都被規定要穿戴攝像機，何不要求議員立法，所有議員都須穿戴，偵測到腐敗行為會自動啟動。

對了，那些機場及飛航路線附近的居民，已多年要求檢測、紀錄飛機噪音，呼籲政府別為了幫航空公司省油錢，改採最短飛行路線，犧牲老百姓的安寧，並要求政府出資幫學校、醫院、老人院換裝隔音玻璃，何時能立法？

警察 地鐵站 攝影

上一則

貴和中醫精擅疑難病症針灸中藥緩解焦慮神經症

下一則

畫皮歌劇林肯中心上演 贏得滿堂彩

延伸閱讀

洛縣政委員會通過在縣圖書館提供緩解嗑藥過量的藥品

洛縣政委員會通過在縣圖書館提供緩解嗑藥過量的藥品
紐森與盟友對立 暗指Lyft藉30號提案「搶錢」

紐森與盟友對立 暗指Lyft藉30號提案「搶錢」
林鄭40建議 僅7項交立法會 學者：人走茶涼

林鄭40建議 僅7項交立法會 學者：人走茶涼
為基本法23條立法 李家超盼能處理不同情況

為基本法23條立法 李家超盼能處理不同情況
護墮胎權 加州財長馬世​雲挺1號提案 籲選民投贊成票

護墮胎權 加州財長馬世​雲挺1號提案 籲選民投贊成票

熱門新聞

亞裔男子並未示弱，兩人面對面對峙，彼此相距只有幾吋。(視頻截圖)

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

2022-10-16 13:15
麻州聯邦檢方日前破獲波士頓中餐廳洗錢案後，蒐集更多張錦華犯案證據；圖為涉案中餐廳。(取自谷歌地圖)

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

2022-10-14 07:28
裴洛西(右)訪問森林小丘舉辦圓桌會議，探討通膨削減法；左為孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

2022-10-13 07:32
張曉寧(黃色囚衣者)14日身穿正常的黃色囚服，梳馬尾辮，在辯護律師與中文翻譯的陪同下上庭。(法院Pool Photo，John M. Mantel攝影)

涉殺華裔律師李進進 女嫌精神鑑定

2022-10-15 11:51
到場的警員捂著受害者的傷口，等待救援。(視頻截圖)

網拍手機約面交 布碌崙華男遭買家射胸險送命

2022-10-12 02:28
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00

超人氣

更多 >
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光