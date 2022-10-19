汽車觸媒轉換器防盜 拆解商需留紀錄、每60天報數量

州長霍楚簽署法案，嚴管汽車拆解商、以及廢品加工商遵守有關購買、銷售觸媒轉換器新規。(取自州長Flickr)

紐約市汽車 觸媒轉換器盜竊罪案，近期較去年增272%，史泰登島更是暴增近七倍；州長霍楚 (Kathy Hochul)近日簽署州參議員沙維娜(Diane Savino)提案，要求汽車拆解商、以及廢品加工商遵守購買、銷售觸媒轉換器的新規定，預防相關犯罪。

觸媒轉換器是汽車排氣系統的一部分，可以分解排氣管排出的廢棄，其中的銠、鈀和鉑在廢料場可以賣300到1400元不等，而遭竊的車主則要自掏2000至3000元費用維修；全市相關盜竊案，截至8月28日共發生6034起，遠高於去年同期1619起。

霍楚簽署上述法案，並修訂「車輛及交通法」(Vehicle and Traffic Law)，規定觸媒轉換器為車輛的主要零件，汽車拆解商要保留有關轉換器的任何紀錄；連同廢品加工商，法案生效後必須每60天主動報告收到轉換器的數量，未遵守規定或出示紀錄，將面臨罰款。

為預防盜竊，新法也要求所有汽車經銷商儲備觸媒轉換器的刻字套件，以便刻下特殊的序列號，失竊後便於追蹤；最後，未經授權、非法經營的廢品加工商將面臨警方的執法，警方也將在盜竊頻繁發生地區加強巡邏和取締行動。