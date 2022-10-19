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州檢出擊 華人洗衣店歸還拖欠工資9萬元

記者鄭怡嫣／紐約報導
州檢察長辦公室宣布，為十多名已經離職的洗衣店工人討回9萬元薪資，圖為洗衣店。(取自谷歌地圖)
州檢察長辦公室宣布，為十多名已經離職的洗衣店工人討回9萬元薪資，圖為洗衣店。(取自谷歌地圖)

州檢察長詹樂霞辦公室(Letitia James)18日宣布，皇后區阿斯托利亞(Astoria)一家由兩名華裔業主經營的乾洗店，拖欠工人加班費等工資，時薪也低於最低標準，檢方為十幾名已經離職的員工討回9萬元欠薪，業主還將接受有關州勞動法的培訓，為員工提供帶薪病假，並向州檢察長提交合規報告至少三年。

檢方指，2020年1月，維權組織洗衣工人中心(Laundry Workers Center)舉報後，檢方對這家洗衣店背後的公司、JM專業清洗公司(JM Pro Cleaner, Inc.)及其業主江發龍(Fat-Lun Kong，音譯)及鄧成德(Cheng Teh Tang，音譯)展開調查，發現2014至2020年，公司多次違反紐約勞工法、帶薪病假及安全法案(Earned Sick and Safe Time Act)等。

離職員工則報告，2018年12月31日，紐約市最低時薪提高15元後，洗衣店沒有調薪，工資單也證實，直到約一年半後，時薪才漲到15元，也沒有支付超時加班費。

2019年，該公司及兩位業主，僅向數名員工支付小部分拖欠的薪資，幾周後，有些員工收到全部欠款，但其餘員工則從未收到。招聘新人時，公司也未提供有關工資、發薪日及其他關鍵信息的書面通知。該公司沒有帶薪病假規定，未提供員工充足的帶薪病假，甚至干涉員工請病假的權利，要求請假前先找好代班者。

業者18日簽署勞資雙方的和解協議，並支付9萬元拖欠工資，根據協議，他們還將接受有關勞工法的全面培訓，修改帶薪病假政策，並向州檢察長提交合規報告至少三年。

勞工 紐約市 皇后區

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