無證童未打疫苗 史島區長憂病毒入校園

史島區長擔憂，無證客兒童跨越邊境旅途中，恐感染不明病毒。(美聯社)

上萬名來自南部邊境的西語裔移民湧入紐約市，其中有一部分被安置在史泰登島的兩處庇護 所。移民家庭 的孩子要上學，史島區長佛塞拉(Vito Fossella)表示擔心，指其中一些學生可能沒有接種所需的疫苗 ，而且紐約市在不了解影響的情況下，過快地打開學校的大門。

佛塞拉解釋，居民對尋求庇護者的疾病史有 「合理的擔憂」，尤其是那些在公立學校就讀的兒童，因為據了解，這些尋求庇護者經過一些相當危險的地方，可能已經不知情地接觸到一些傳染病。

根據紐約州法律，所有進入學校的兒童都必須接種疫苗，除非他們有醫療豁免。每個進入或就讀於紐約州公立、私立或教會學校的學生都必須接受白喉、破傷風、百日咳、麻疹、腮腺炎、風疹、脊髓灰質炎、乙肝、水痘和腦膜炎的免疫接種。家長必须在孩子上學14天内出示孩子最新的疫苗接種證明，否則為了上學，未接種疫苗的兒童必須在上學14天內至少接受所有規定疫苗的第一劑，並接種後續疫苗。

佛塞拉認為，尋求庇護者家庭的孩子很多達不到這個要求，會對公立學校中未接種疫苗的兒童和學校社區的其他兒童構成風險。佛塞拉說，他的辦公室已聯繫衛生局局長，提出這個問題。