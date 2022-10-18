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皇后區高中博覽會 家長普高、特高兩手抓

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區高中博覽會，家長熱切詢問學校情況。(記者鄭怡嫣╱攝影)
皇后區高中博覽會，家長熱切詢問學校情況。(記者鄭怡嫣╱攝影)

皇后區高中博覽會近日在皇后區公所登場，逾24所高中參會，介紹學校特色及招生制度，今年普高的錄取政策在去年的抽籤制上僅小幅調整，其中的不確定性使更多家長前來投石問路，不少華人家長表示，孩子的第一志願是特殊高中，但普高也不乏優質的特殊項目，故採取普高特高兩手抓的方針。

各高中老師、招生人員回答家長疑問，介紹學校特色及招生制度，並提醒家長校園開放日(Open House)日期，法拉盛東西國際學校的科學老師張凱文介紹，學校有很多以英語為第二語言的新移民生，亞裔學生占比64%，幾年前被評為全市最佳40所公校之一，學校並不採取就近入學原則，也不篩選學生，適合有意學習東亞語言及文化、對大學先修課程感興趣者申請，家長可在11月2日開放日參觀校園了解詳情。

備受華人家庭青睞的法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis HS)介紹，學校為畫區(zoned)學校，去年招生季，700名學生就近入學，占將近學生總數的七成，亞裔學生占比53%，提供23個領域的先修課，並有四大特殊項目可供九年級生選擇，例如大學學者(University Scholars)項目。

在過去兩年，申請人數達3萬人的貝賽高中，也是華人家長的心頭好，也提供需篩選(screened)的特殊項目，例如受好評的「人文及非營利管理」及「環境工程與科技」項目，並為家長安排了27日及29日兩天的開放日。

孩子在第25學區194學校上八年級的曾女士表示，市教育局帳戶，已經為孩子分好檔次，孩子在成績最好的第一檔，抽籤制度確實存在不公，他的第一志願是特殊高中，但優質普高也需參考，這也是她來展會的目的；森林小丘28學區的華裔家長Emily Shei也說，特高和普高的特殊項目需兩手抓。

高中申請截止日期為12月1日，可填選12個志願。今年採篩選錄取，不計入州考成績，將著重學生七年級平均成績，分為五組，全校及全市前15％者優先依志願錄取，若申請人數超過招生名額，則採抽籤方式。

皇后區高中博覽會。(記者鄭怡嫣/攝影)
皇后區高中博覽會。(記者鄭怡嫣/攝影)

招生 華人 亞裔

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