NASA宇航員訪皇后區公校 鼓勵亞裔突破自我

NASA太空人金強尼(右四)拜訪皇后區公校，右三為孟昭文。(記者鄭怡嫣╱攝影)

國會眾議員孟昭文17日邀請美國國家航空暨太空總署(NASA )亞裔太空人 金強尼(Jonny Kim，音譯)，造訪位皇后區法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis HS)，分享他由入伍從軍到成為太空人的故事，他激勵亞裔挑戰並突破自我，「我們唯一無法打破的玻璃天花板，是對自己的定位」。

金強尼身著NASA航空服，向50多名師生分享他的故事，1984年出生在洛杉磯，是南韓裔移民家庭的二代，此前，他曾是美國海軍海豹突擊隊(U.S. Navy SEAL)成員，完成逾百次任務，榮獲銀星、銅星及作戰行動勛章等。2012年，他獲得聖地牙哥大學文學士學位，2016年獲得哈佛醫學院醫學學位，2017年他入選國家太空人，2021年，成為國際空間站65號遠征隊增量負責人，同時也為NASA即將展開的阿提米絲(Artemis)登月計畫提供支援。

金強尼和學生們分享他的人生經歷。(記者鄭怡嫣╱攝影)

作為目前NASA唯一一位韓裔太空人，金強尼表示，熱情是最好的驅動力，他希望藉此激勵少數族裔從事太空人、科學家、學者或其他特殊工作，不斷挑戰並突破自我，「我們唯一無法打破的玻璃天花板，就是對自己的定位，就是為自己所設的那一道天花板」。

作為眾議院撥款委員會委員，孟昭文表示，委員會為NASA提供經費，她將與NASA合作，確保阿提米絲登月計畫會將第一位女性和第一位少數族裔送至月球，學生可通過閱讀登月計畫的漫畫圖冊，了解月球表面測試新技術、太空旅行和探索火星的歷史，也希望以金強尼的事例，激勵更多亞裔及其他少數族裔，並培養新一代的領導者。