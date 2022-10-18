反4項公投 亞潮萌：加重稅負、歧視亞裔惡化

紐約州普選，將包含選票背面四項公投議題。(美聯社)

紐約州普選提前投票月底將開始，本次普選選票背面包含四項公投 問題，華人政治組織「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)17日發表聲明，呼籲選民否決全部四個公投問題，認為如果公投通過將加重稅負、加劇對亞裔 的歧視；華裔社區人士也表示，此四項公投案若通過，長遠恐對華裔社區不利。

四個公投問題中的第一個為州內公投，問選民是否支持「2022年清潔水源、清潔空氣和綠色就業環保公債法案」(Clean Water, Clean Air, and Green Jobs Environmental Bond Act of 2022)，公投若通過，州府就可舉債42億元用於修建環保基礎設施；但亞潮萌擔憂此舉恐加重民眾稅負，目前紐約州已是全美稅最高的州之一，如果同意州府此次舉債，他日若無法舉債州府恐會增稅。

其他三個問題均為紐約市 修憲公投，由前市長白思豪(Bill de Blasio)去年成立的種族正義委員會(Racial Justice Commission)提出；第一個公投案將修改紐約市憲章前言，將鞏固種族平等作為紐約市的治理目標；第二個公投案擬設立市府機構和委員會，每兩年制定種族平等實現方案並進行評估；亞潮萌表示，不支持此類以「消除種族差異」為目的的種族分割政策，因為此類政策經常轉化為對亞裔直接或間接的歧視。

第三項公投則要求市府創立評估辦法，每年評估「真實生活成本」，包括住房、食物、兒童照護、通勤等，將補貼和公共福利去除社會服務的計算體系；亞潮萌表示，此案若通過，將給那些已經享受福利的人更多福利，這種再分配機制將給中產納稅者帶來沉重負擔，導致新一波離開紐約的熱潮。

紐約中華公所顧問、民主黨65區黨代表于金山認為應否決全部四個公投案，原因與「亞潮萌」基本相同；他表示，紐約州已經是環保大州，沒必要繼續為此增加支出；而將種族平等加入市憲章恐加劇對亞裔的逆向歧視，為種族細分政策提供基礎；新增種族平等相關機構則會增加政府冗員，「真實生活成本」進行評估則是數據造假，都是前市長白思豪(Bill de Blasio)的「政治遺言」罷了。

法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得也表示，四項公投案若通過，從長遠看來對華裔不見得有利；但他也表示，選民背景不同，應根據各自不同的情況仔細考慮，再做決定，「無論如何，只要出來投票就是好事。」