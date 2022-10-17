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華埠多家便利店售迷幻糖果 警不知

記者和釗宇╱紐約報導
華埠附近多家便利店有售致幻糖果。(記者和釗宇╱攝影)
華埠附近多家便利店有售致幻糖果。(記者和釗宇╱攝影)

紐約州娛樂用大麻合法化後，各類神經迷幻藥物也悄悄上市；有報導稱，曼哈頓華埠附近有多家便利店暗地銷售含有致幻成分的糖果，警方卻不知情。

紐約郵報報導，曼哈頓東村(East Village)和華埠至少有五家便利店內有含裸蓋菇素(psilocybin)的糖果商品，售價在50元至90元之間，裸蓋菇素屬非法毒品，並禁止醫用。據了解，多數店家並未公開在櫃台銷售，而是放在櫃台後面或拉鎖包內，只有顧客求購時才會取出，便利店也公開銷售大麻糖果和菸管等產品。

根據紐約州法律，雖然大麻已可合法銷售，但仍禁止使用和銷售裸蓋菇素，若被查實違規，店主將面臨重罪指控；不過，一些店員並不擔心警方突擊檢查；約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)阿爾卡扎(Michael Alcazar)表示，「店主這樣肆無忌憚，因為沒人去檢查，出售行為沒有風險。」

在東村的一家便利店，店員表示該店一周能出售40根致幻糖果，絕大部分買主是20歲出頭的年輕女性；此前有研究顯示，微量的裸蓋菇素可治療酒精成癮，州議會也曾推動裸蓋菇素去罪化，並允許醫用。

心理諮詢機構Camelot Counseling Centers創始人兼執行長納斯塔(Luke Nasta)表示，讓民眾使用這類管制藥物後果嚴重，「若本身有心理疾病，使用精神藥物會讓情況更糟，可能導致一些非常極端的行為。」

市警局發言人表示，不知道五分局和九分局轄區內有售裸蓋菇素糖果，表示可能開始調查。

大麻合法化 華埠 紐約州

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