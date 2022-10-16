曲怡文競選造勢 詹樂霞、舒默站台

州檢察長詹樂霞(中)、聯邦參議院多數黨領袖舒默(右二)等人15日到場，支持曲怡文(左二)競選。(記者顏潔恩╱攝影)

距離紐約州普選還有三周，參選布碌崙 (布魯克林)第17選區州參議員的曲怡文15日在戴克高地的星條旗民主黨 俱樂部(Stars and Stripe Dem Club)舉行競選活動，州檢察長詹樂霞(Letitia James)、聯邦參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)等人均出席支持。

競選連任8大道的州眾議員，也是曲怡文啟蒙導師的白彼得表示，自曲怡文宣布競選以來，積極走訪社區鼓勵選民投票，「曲怡文在我辦公室擔任十年的幕僚長，她的勝選將成為我最大的成就之一，我們將給布碌崙南區帶來新的開始。」

「我們需要選民投票支持民主黨的信念及看重的價值」，詹樂霞說，而曲怡文就是民主黨人價值的體現；如今的共和黨 已不再是從前的共和黨，「如今的共和黨推崇仇恨、分裂，對於移民、生育、投票、保護民主自由的權益視若無睹，『現在絕不是傾向共和黨的時候』。」

但詹樂霞也說，民主黨應坦承面對犯罪問題，可從保釋改革、預審前服務(pre-trial services)、增加更多懲教官等，從各方面解決。

舒默則表示，曲怡文身為移民，並花了十年的時間在民選官員辦公室工作，積極參與社區、學區委員會，爭取她認為應有的權益；當地社區的人口結構多元，十足代表紐約市的多元文化，而曲怡文也是引領當地民眾的最佳人選。