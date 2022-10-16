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「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

記者張晨╱紐約報導
亞裔男子並未示弱，兩人面對面對峙，彼此相距只有幾吋。(視頻截圖)
亞裔男子並未示弱，兩人面對面對峙，彼此相距只有幾吋。(視頻截圖)

近日一段發生在紐約市地鐵內的口角衝突視頻被上傳至TikTok後引發熱議，一名白人男子對坐在車廂中的亞裔夫妻發難，勒令他們「把你的傻x口罩摘掉」；而這對夫妻也並未示弱，而是與該男子對峙，並回擊「少找陌生人的麻煩，最好馬上閉嘴。」

在這段長達五分鐘的視頻中，一名身穿灰衣的白人男子無故辱罵一對戴著口罩的亞裔夫妻稱，「把你那該死的口罩摘下來」，口氣毫不客氣。

該名白男說：「這不是一個自由的國家，如果你還願意戴著這該死的口罩，你就被政府的謊言嚇到了；這不是你的自由，它建立在謊言之上，你沒有理由戴口罩。」

而被他攻擊的這對亞裔夫妻則毫不示弱，不但沒有摘下口罩，還告訴他「少管閒事」；但該白人男子仍繼續說：「你帶著這個傻x口罩根本什麼用都沒有！」(You're wearing a f*cking mask for nothing!)。

此時，男子可能站距離拍攝視頻的亞裔女子更近，亞裔男子警告白男「離我妻子遠點。」兩人就這樣面對面對峙著，彼此相距只有幾吋。

「去跟你媽說。」亞裔男子說，「我戴不戴口罩是我的自由，不要在公共場所隨便跟人那樣說話；你需要精神治療，夥計，醒醒吧。」

視頻末尾，該男子因一再騷擾而徹底激怒亞裔男子，他一度勒住白男的喉嚨並告訴他，「我現在就能殺了你，簡直易如反掌。」

當列車駛入法拉盛緬街站時，白人男子下了車，但這對亞裔夫妻依然留在車上；此視頻一經發布便引發了無數網友的觀看留言，一些人認為這「不少亞裔現在還戴著口罩，所以看起來這就是一起反亞裔的仇恨(騷擾)。」

目前尚不清楚案件發生的時間，也不清楚警方是否介入了這場爭執。

白男地鐵車廂無故向亞裔夫妻大喊「把你的傻x口罩摘掉」。(視頻截圖)
白男地鐵車廂無故向亞裔夫妻大喊「把你的傻x口罩摘掉」。(視頻截圖)

亞裔 口罩 地鐵

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