日落公園遊民問題加劇 警局長：加強巡邏

72分局局長卡斯特羅(說話者)日前在亞裔民安隊總部舉行警民會議。(記者顏潔恩╱攝影)

轄管布碌崙(布魯克林)8大道的市警72分局日前在亞裔民安隊總部舉行警民會議，72分局局長卡斯特羅(Ernesto Castro)向民眾匯報轄區近來的治安狀況；一名居民指出，日落公園遊民 問題加劇，希望警方能派更多警員駐守。

卡斯特羅表示，社區協調警員(NCO)反應分區內的犯罪類別均有不同程度的提升，最主要的類別包括搶劫、重竊、汽車盜竊、入市盜竊和重罪攻擊等；最近在該轄區的好市多 (Costco)也發生多起盜竊案，在三天內連續發生六起盜竊案。

他解釋，一般初犯者若在商店內若盜竊少於1000元的商品，未達重竊的標準，將會收到一張擅闖(trespass)的法院傳單，禁止日後進入全美任何一家連鎖店；若被發現再犯，就會面臨刑事控罪如入室盜竊罪名。

在5大道交49街一間家庭健康中心工作的女性居民表示，工作場所常有遊民、癮君子出沒，隨地大小便並亂丟針頭，不少民眾投訴遭到騷擾，擔憂老人家和小孩外出會被欺負；她認為當地遊民問題已惡化到幾近瘋狂的程度，需要警員頻繁巡邏，讓居民感到安心。

卡斯特羅回應，49街處有一間遊民收容所，在街頭經常看到遊民在附近遊蕩，將加派人力到該處加強巡邏；他也提醒，若有民眾遭到騷擾，必須由當事人直接報警，警方才能第一時間被安排到現場，不能通過第三方報警。

當天警民會上還頒發「月度優秀警員」(Cop of the Month)獎，警員Matthew Mandan日前休班在家，聽見門外傳來喊叫聲，發現一名清潔工遭同事開車撞到，及時行動參與救援而獲獎。