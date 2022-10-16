我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20大稱10年偉大變革 港媒：彰顯功績勝鄧小平

習稱決不承諾放棄使用武力 蔡英文：堅定拒絕一國兩制

日落公園遊民問題加劇 警局長：加強巡邏

記者顏潔恩╱紐約報導
72分局局長卡斯特羅(說話者)日前在亞裔民安隊總部舉行警民會議。(記者顏潔恩╱攝影)
72分局局長卡斯特羅(說話者)日前在亞裔民安隊總部舉行警民會議。(記者顏潔恩╱攝影)

轄管布碌崙(布魯克林)8大道的市警72分局日前在亞裔民安隊總部舉行警民會議，72分局局長卡斯特羅(Ernesto Castro)向民眾匯報轄區近來的治安狀況；一名居民指出，日落公園遊民問題加劇，希望警方能派更多警員駐守。

卡斯特羅表示，社區協調警員(NCO)反應分區內的犯罪類別均有不同程度的提升，最主要的類別包括搶劫、重竊、汽車盜竊、入市盜竊和重罪攻擊等；最近在該轄區的好市多(Costco)也發生多起盜竊案，在三天內連續發生六起盜竊案。

他解釋，一般初犯者若在商店內若盜竊少於1000元的商品，未達重竊的標準，將會收到一張擅闖(trespass)的法院傳單，禁止日後進入全美任何一家連鎖店；若被發現再犯，就會面臨刑事控罪如入室盜竊罪名。

在5大道交49街一間家庭健康中心工作的女性居民表示，工作場所常有遊民、癮君子出沒，隨地大小便並亂丟針頭，不少民眾投訴遭到騷擾，擔憂老人家和小孩外出會被欺負；她認為當地遊民問題已惡化到幾近瘋狂的程度，需要警員頻繁巡邏，讓居民感到安心。

卡斯特羅回應，49街處有一間遊民收容所，在街頭經常看到遊民在附近遊蕩，將加派人力到該處加強巡邏；他也提醒，若有民眾遭到騷擾，必須由當事人直接報警，警方才能第一時間被安排到現場，不能通過第三方報警。

當天警民會上還頒發「月度優秀警員」(Cop of the Month)獎，警員Matthew Mandan日前休班在家，聽見門外傳來喊叫聲，發現一名清潔工遭同事開車撞到，及時行動參與救援而獲獎。

遊民 日落公園 好市多

上一則

市主計長：「珊迪」已過10年 150億救濟金3成未用

下一則

時報廣場禁槍區或允商住攜槍 11月18日公聽會

延伸閱讀

偷豪車+信用卡詐騙 紐約4賊落網

偷豪車+信用卡詐騙 紐約4賊落網
男子命喪輪下 女遊民鑽入車底偷錢包

男子命喪輪下 女遊民鑽入車底偷錢包
男子曼哈頓中城遭車輾死 女遊民鑽車底偷屍體錢包被捕

男子曼哈頓中城遭車輾死 女遊民鑽車底偷屍體錢包被捕
李軍選亞市第5區議員 反對遊民屋

李軍選亞市第5區議員 反對遊民屋
新州哈德遜郡遊民過去一年減25% 非洲裔仍面臨淪落街頭考驗

新州哈德遜郡遊民過去一年減25% 非洲裔仍面臨淪落街頭考驗

熱門新聞

麻州聯邦檢方日前破獲波士頓中餐廳洗錢案後，蒐集更多張錦華犯案證據；圖為涉案中餐廳。(取自谷歌地圖)

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

2022-10-14 07:28
華埠餐廳招聘啟示滿街，三兩步便可見一張。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

2022-10-09 09:40
裴洛西(右)訪問森林小丘舉辦圓桌會議，探討通膨削減法；左為孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

2022-10-13 07:32
麥當勞10月限量「大人專屬」，盲盒玩具紐約一盒難求。(讀者提供)

麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購

2022-10-10 02:29
華人麵包店加入，意外在社群媒體走紅。(記者牟蘭╱攝影)

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

2022-10-10 07:57
到場的警員捂著受害者的傷口，等待救援。(視頻截圖)

網拍手機約面交 布碌崙華男遭買家射胸險送命

2022-10-12 02:28

超人氣

更多 >
普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？
投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫

投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫
20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂

20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂
習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見

習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見