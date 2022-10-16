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市主計長：「珊迪」已過10年 150億救濟金3成未用

記者和釗宇╱紐約報導
市主計長公布報告顯示，距離珊迪來襲已經過去十年，但聯邦救濟資金僅支出了73%，紐約市水岸防洪項目進展緩慢。(美聯社)
市主計長公布報告顯示，距離珊迪來襲已經過去十年，但聯邦救濟資金僅支出了73%，紐約市水岸防洪項目進展緩慢。(美聯社)

2012年颶風珊迪(Sandy)襲擊紐約市造成190億元經濟損失，當時聯邦政府撥給紐約市150億元救濟資金；但市主計長蘭德(Brad Lander)日前公布報告顯示，珊迪已過十年，這筆聯邦救濟資金僅支出了73%，紐約市水岸防洪項目進展緩慢，可以說「遠未完成」。

儘管珊迪帶來的傷害及海平面上升帶來的威脅依然存在，主計長辦公室發現，水岸房地產項目自颶風珊迪來襲之後反而暴增；報告估計，目前全市易被洪水侵襲的區域中，約有價值超過1760億元的資產，比十年前猛增44%，這些資產包括住房以及關鍵基礎設施，如公共交通、發電站和垃圾處理中心。

然而，這些易受洪災的水岸設施中，僅有3%採取了新的防洪標準，其他建築仍沿用舊標準；主計長辦公室預計，到2050年，洪水侵襲區的資產市值總額將達到2420億元。

報告發現，原本計畫用於東河海岸防洪的19億元資金大部分都沒有使用，截至今年6月，這筆資金只支出了大約13%，而且相關防洪工程到2030年也無法完成；該項目包括從東25街至蒙哥馬利街(Montgomery Street)近2.5哩的防洪堤。

報告認為，防洪項目遲遲無法建成，不僅讓紐約市繼續暴露在洪水威脅之下，而且可能進一步浪費資金；報告預計紐約市洪水侵襲區每年產生的房產稅就高達20億元，預計到2050年將在增長50%。

蘭德表示，氣候變遷的速度比人類應對的速度更快，「要應對下一個珊迪規模的颶風，我們的行動還不夠快；過去十年，氣候變遷帶來的災害已經愈來愈多，如果我們按照目前的修建速度，防洪設施全部修建好要花15年，太慢了。」

紐約市 洪水 颶風

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