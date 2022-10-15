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防治乳癌 華社公益活動鼓勵定期檢查

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙社區商家攜手民選官員日前在8大道舉行第二屆的粉紅絲帶愛心公益活動，呼籲女性關愛自身健康、定時做乳房檢查。(記者顏潔恩╱攝影)
布碌崙社區商家攜手民選官員日前在8大道舉行第二屆的粉紅絲帶愛心公益活動，呼籲女性關愛自身健康、定時做乳房檢查。(記者顏潔恩╱攝影)

10月是國際乳癌防治月，布碌崙(布魯克林)社區商家與當地民選官員，近日在8大道舉行第二屆粉紅絲帶愛心公益活動，鼓勵女性關愛自身健康、定時做乳房檢查；一名華裔乳癌倖存者也分享經歷，表示癌症有時毫無症狀，但發現時可能為時已晚，呼籲要定期身體檢查。

當晚活動在翠園酒家舉行，老闆古平說，這是第二次針對乳房健康舉行公益活動，旨在宣揚正確信息，呼籲女性多關愛自己的身體；當晚活動募得金額，將延續去年傳統，捐贈給瑪摩利醫院乳癌中心(Maimonides Breast Center)，讓該中心能有更好的資源和經費來服務大眾。

為真正提高民眾對健康的意識，主辦方特意邀請乳癌倖存者，與現場上百名民眾分享經歷；專程從佛羅里達州前來出席活動的劉福雲表示，她在20年前一次用乳液按摩胸部時，發現腫塊後到醫院檢查，後來證實患上乳腺癌第三期。

劉福雲回憶，在罹癌後她進行了六個月的化療，完成切除手術後再進行電療，那期間對她來說非常煎熬，嘔吐、身體虛弱、失眠等成常態，頭髮也在一瞬之間脫落。

也因為化療，劉福雲的身體出現許多副作用，像是皮膚發黑、脫皮，一碰到就痛，她只能光著身體待在家休養，如今雖已脫險，但仍需終生服藥並定期檢查。

劉福雲說，有些民眾就跟她從前一樣，不覺得接受乳癌篩檢、身體檢查有多麼重要，自認病痛不會降臨在自己身上，她以自身為例，勸告大眾改變思維，並定期作身體檢查；她表示當初患病時，根本沒有明顯的症狀，只是感到乏力和後背疼痛，若非在無意中發現，可能為時已晚。

除了提倡正確的健康訊息，當晚活動還有抽獎、走秀等，主辦方也表彰三名優秀女性，分別是松柏之家社區服務中心執行總監陳偉儀、伊甸園醫美Spa的負責人蔣英、以及法律顧問吳紫嫣。

手術 癌症 布碌崙

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