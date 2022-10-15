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法拉盛商改區 「緊密相連」籌款晚宴 逾200人力挺

記者牟蘭╱紐約報導
商家「魚你在一起」獲新小商家獎；左一為李德怡。(記者牟蘭╱攝影)
商家「魚你在一起」獲新小商家獎；左一為李德怡。(記者牟蘭╱攝影)

法拉盛商業改進區(BID)於14日晚在法拉盛喜來登酒店舉辦「讓我們緊密相連」(Let's Get Connected)第六屆年度籌款晚宴，承諾為商家與社區以及市府各機構搭建溝通平台，改善社區環境，為通貨膨脹帶來的負面影響未雨綢繆，幫助當地經濟穩步增長，讓法拉盛成為遊客到紐約市的必遊景點。

市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)、副市長班克斯(Philip Banks)的高級顧問顧雅明、市主計長代表陳潤芝、第七社區委員會代表與市警109分局社區聯絡官黃凌欽等逾200人參與支持。

法拉盛商改區共同主席李德怡表示，疫情重創社區經濟，法拉盛商改區在此期間舉辦大量活動，如免費幫助商家製作網頁與食物之旅等，幫助當地的小商家增加客源；她承諾，法拉盛商改區會繼續為商家、社區與民代搭建溝通橋梁，幫助社區經濟繁榮發展。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，今年晚宴籌款目標是5萬元，所得款項將用於幫助小商家免費建立網頁，拓寬客源；他指，今年客源已恢復到疫前的九成，但近期高通膨已為附近商家帶來負面影響，部分北方大道近緬街的店家暫停營業，這筆款項將為商家未雨綢繆，穩定經濟發展。

余鈿崧說，法拉盛商改區還會與市旅遊局(NYC&Company)合作，推廣當地成為紐約「必遊」景點之一，打響知名度，增加遊客人數；他指，法拉盛商改區會繼續與市府合作，改善緬街的非法攤販問題，還市民一個清潔與安全的街道。

市議員黃敏儀表示，這是她首次以市議員的身分上台發言，她感謝法拉盛商改區的辛勤工作，過去三年內，社區經歷多個挑戰，熬過艱難時刻，社區的商業逐漸恢復，期盼未來發展更好。

當天的籌款晚宴還為四個小商家頒發獎狀，餐廳「魚你在一起」(Fish With You)獲新小商家獎、會計事務所Wei Wei & Co LLP、KM藥方與台北酒莊(Taipei Fine Wine & Liquor Inc.)獲得小商家社區服務獎。

法拉盛商改區共14日晚舉辦「讓我們緊密相連」年度籌款晚宴，逾200人參加。(記者...
法拉盛商改區共14日晚舉辦「讓我們緊密相連」年度籌款晚宴，逾200人參加。(記者牟蘭╱攝影)

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