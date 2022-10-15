我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂調查委員會通過傳喚 消息人士：川普考慮出席

加速統一 金融時報：習將在20大警告美勿干涉台灣問題

梨園社冬季文化交流節 23日好戲登場

記者張晨╱紐約報導
紐約梨園社第16屆冬季文化交流節將重回佩斯大學。(記者張晨╱攝影)
紐約梨園社第16屆冬季文化交流節將重回佩斯大學。(記者張晨╱攝影)

紐約梨園社第16屆冬季文化交流節，將在23日(周日)在疫情後首次回歸曼哈頓下城佩斯大學(Pace University)；協辦方佩斯大學環球亞洲研究院(Global Asia Institute)14日在院址與梨園社共同召開記者會，表示將京劇藝術展現給主流社會，以及感染對亞洲傳統文化有興趣的年輕一代是義不容辭的責任。

影音來源：記者張晨

梨園社虞文輝表示，該社成立於2006年，每年四季各舉辦一次京劇表演，其中春、夏、秋三季在法拉盛舉辦，冬季是文化交流節，包含全本京劇大戲的演出，也包括在佩斯大學舉辦的中國研究論文獎、講座、現場書法展覽等。

佩斯大學副校長拉爾莫(Gary Laermer)表示，京劇作為一種獨特的藝術形式傳承百年，是人們了解中華文化的重要窗口；佩斯大學作為文化交流的媒介，有義務為不同年齡段、不同背景的人搭建橋梁。

環球亞洲研究院院長、歷史教授李榭熙當日代表學校，頒發貢獻獎給梨園社創辦人朱齊克、曹祥生；他表示，此次是疫情後京劇藝術首次回歸學校藝術中心，將豐富學生的眼界和對多元文化的認知。

此次文化交流節將在23日下午1時30分在佩斯大學美高施美爾藝術中心(Michael Schimmel Center for Arts)登場；全本劇目由吳曉濱導演，藝術家張景濤、高月琴、吳坤、謝東、謝國防等主演，由張立平擔任鼓師、吳湸擔任琴師。

傳統京劇劇目包括「獅子樓」「女起解」以及「黃鶴樓」；演出免費，民眾可登錄www.nycos.org或致電(212)227-2920詳訊。

京劇 疫情 導演

上一則

聯邦參議員候選人皮尼昂 矢言打擊犯罪、捍衛SHSAT

下一則

紐約市教育總監班克斯挺擇優錄取制度 挨批欠同理心

延伸閱讀

「你們也可以」 華埠領袖籲投票 「能成為改變的重要力量」

「你們也可以」 華埠領袖籲投票 「能成為改變的重要力量」
佩斯金、朱嘉文宣傳B提案：通過可省600萬

佩斯金、朱嘉文宣傳B提案：通過可省600萬
印尼足球賽怎會釀125死？分析曝深層原因

印尼足球賽怎會釀125死？分析曝深層原因
槍殺取水無證移民致一人死亡 前典獄長兄弟被捕

槍殺取水無證移民致一人死亡 前典獄長兄弟被捕
佩斯金未支持馬宏尼 為麥德誠背書 惹怒進步派

佩斯金未支持馬宏尼 為麥德誠背書 惹怒進步派

熱門新聞

麻州聯邦檢方日前破獲波士頓中餐廳洗錢案後，蒐集更多張錦華犯案證據；圖為涉案中餐廳。(取自谷歌地圖)

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

2022-10-14 07:28
華埠餐廳招聘啟示滿街，三兩步便可見一張。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

2022-10-09 09:40
裴洛西(右)訪問森林小丘舉辦圓桌會議，探討通膨削減法；左為孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

2022-10-13 07:32
麥當勞10月限量「大人專屬」，盲盒玩具紐約一盒難求。(讀者提供)

麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購

2022-10-10 02:29
華人麵包店加入，意外在社群媒體走紅。(記者牟蘭╱攝影)

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

2022-10-10 07:57
紐約市長亞當斯宣布全市進入無證移民緊急狀態。（市長辦公室提供）

紐約市宣布進入無證移民危機緊急狀態

2022-10-07 13:11

超人氣

更多 >
紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？

習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？
學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起

颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起