梨園社冬季文化交流節 23日好戲登場

紐約梨園社第16屆冬季文化交流節將重回佩斯大學。(記者張晨╱攝影)

紐約梨園社第16屆冬季文化交流節，將在23日(周日)在疫情 後首次回歸曼哈頓下城佩斯大學(Pace University)；協辦方佩斯大學環球亞洲研究院(Global Asia Institute)14日在院址與梨園社共同召開記者會，表示將京劇 藝術展現給主流社會，以及感染對亞洲傳統文化有興趣的年輕一代是義不容辭的責任。

影音來源：記者張晨

梨園社虞文輝表示，該社成立於2006年，每年四季各舉辦一次京劇表演，其中春、夏、秋三季在法拉盛舉辦，冬季是文化交流節，包含全本京劇大戲的演出，也包括在佩斯大學舉辦的中國研究論文獎、講座、現場書法展覽等。

佩斯大學副校長拉爾莫(Gary Laermer)表示，京劇作為一種獨特的藝術形式傳承百年，是人們了解中華文化的重要窗口；佩斯大學作為文化交流的媒介，有義務為不同年齡段、不同背景的人搭建橋梁。

環球亞洲研究院院長、歷史教授李榭熙當日代表學校，頒發貢獻獎給梨園社創辦人朱齊克、曹祥生；他表示，此次是疫情後京劇藝術首次回歸學校藝術中心，將豐富學生的眼界和對多元文化的認知。

此次文化交流節將在23日下午1時30分在佩斯大學美高施美爾藝術中心(Michael Schimmel Center for Arts)登場；全本劇目由吳曉濱導演 ，藝術家張景濤、高月琴、吳坤、謝東、謝國防等主演，由張立平擔任鼓師、吳湸擔任琴師。

傳統京劇劇目包括「獅子樓」「女起解」以及「黃鶴樓」；演出免費，民眾可登錄www.nycos.org或致電(212)227-2920詳訊。