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紐約客談／舉報違規停車可分紅？三思

紐約客談

來自布碌崙的市議員Lincoln Restler近日提案，民眾向交通局檢舉違規停車，每單市府付44元，引發議論。有趣的是，據媒體報導，這位議員沒有車。

紐約市目前違規停車罰款，從掃街違停到並排停車，約介於45至125元之間。每單舉報分45元？某些人也許感覺很好賺，但對「有錢」的市府似乎誘惑不大。事實上，如果考慮許多車主積欠罰款未繳，但累積超過一定金額，違規停車被逮，便可能遭拖吊。繳清罰款加上拖吊、保管費，就不是一筆小錢。看來議員已幫市府打好算盤。

該提案的邏輯應是重賞之下必有勇夫，或獎勵有正義感的居民。此舉幾乎可視為授權一般民眾執法，但執法者，尤其扯到處罰，常難逃遭辱罵、攻擊的風險，這也是警方目前對提案的顧慮。

車齡較長，曾不止一次自認冤枉被開違停罰單的人，或多或少都曾有想找開單交警吵架的衝動。比如：一樣違規，為何不抓他，卻抓我？標示不清，是警察設下的圈套？我只是暫停，為何不通情理？許多人也許只敢抱怨，若要爭吵，仍會顧忌對方穿著交警制服。一般百姓檢舉者則沒有這道防備。政府人員當初連執行口罩令，都推三阻四，擔心引起衝突，就能猜出這不是件好差事。

有類似舉報制度的台灣，確實曾出現一批又一批以此為職業的檢舉達人，媒體報導的收入引人稱羨。但台灣可舉報的項目繁多，從違停，騎機車沒戴安全帽，到駕車違規、亂丟垃圾等，自然吸引有心人。警方也一度有三分之一的交通違規案件，來自民眾舉報。然而，舉報量大，上訴案自然也多，最終難堪重負，只好又修法限制舉報。紐約若真想嘗試，不妨先想清楚。

警察 布碌崙 紐約市

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