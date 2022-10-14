防惡房東霸凌租客 曼哈頓檢方出手

曼哈頓檢察官白艾榮(發言者)宣布成立首個住房及租戶保障小組。(取自推特)

曼哈頓檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)13日宣布成立其辦公室首個住房和租戶保障小組(Housing & Tenant Protection Unit)，調查租戶面臨的房東 霸凌和開發商濫用政府項目；重點是騷擾租金穩定租戶、租約欺詐以及房東和開發商騙取政府補貼等。

白艾榮表示，紐約市正處於住房危機，租客特別容易受到無良房東的傷害。小組三位助理檢查官以及一名住房協調員，均有住房和房地產法律背景，也將著重房東和開發商有系統、有組織的犯罪活動長期調查，並將其他投訴，如房東房客爭端，轉交給如房屋局、市房屋保護和開發局或維權團體。

州參議會住房委員會主席卡范納(Brian Kavanagh)表示，一些現行的保護措施，如穩定和減少住房負擔、禁迫遷、禁騷擾等保障不足；司法機構有助確保租戶和屋主的權利，穩定住房，「該小組的工作重點之一是合約欺詐」，參議會住房委員會也將在本月舉辦聽證會深入調查。

市議員馬泰(Christopher Marte)表示，許多房東無視法律，並很少被繩之以法，特別是利用移民 租客的弱點圖利。

舉報或投訴可致電該小組熱線(212)335-8900或電郵[email protected]，無論移民身分。