兒子結婚 華母禮金、鑽戒失竊損失3萬

歹徒結夥於婚紗店偷竊。(監控錄像截圖)

法拉盛 的一家婚紗館，近日發生竊案，兩名竊賊趁一華婦化妝時，將她放在沙發上的名牌包偷走，內有1萬5000元現金、項鍊、手鍊，鑽戒等，據了解，當天恰逢華婦兒子結婚，本來是要當禮品送給兒媳，共損失3萬元。

根據市警局，竊案發生於11日(周二)下午3時30分左右，在法拉盛北方大道近146街的一家婚紗店內。店家提供的監控錄像顯示，3時27分，店員正在為華婦上妝，手提包放在沙發右邊的角落，一位穿黑衣坐在電腦桌的男子轉身，左顧右盼後將包取走，隨後與另兩人一同離開。

(讀者提供)

據了解，當天是華婦兒子的婚禮，她與丈夫、媳婦一同到婚紗店，案發時，媳婦與她正在上妝，丈夫則到店外抽菸，現金、鑽戒本是要送給媳婦的禮物，豈料一根菸的功夫便不翼而飛，當時，並未有人注意背後的竊賊，以為坐在電腦桌的是工作人員，其他的則是客人。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。