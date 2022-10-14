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疫後最盛大 華埠街坊文化節22日登場

記者顏嘉瑩╱紐約報導
華埠在疫情後首場大型活動「2022華埠街坊文化節」，將於22日舉行。(記者顏嘉瑩╱攝影)
華埠在疫情後首場大型活動「2022華埠街坊文化節」，將於22日舉行。(記者顏嘉瑩╱攝影)

曼哈頓華埠社區自疫情開始至今已沉寂近三年，為吸引遊客回歸，加速振興，紐約中華總商會13日在華埠宣布，將於22日(周六)舉辦「2022華埠街坊文化節」，屆時將封街舉辦疫後首次大型活動，歡迎遊客回到華埠感受當地美食及文化。

街坊文化節由中華總商會主辦，包括世界日報及數十個單位、機構、商家、媒體、市府等單位協辦；此次文化節為疫情後首次在華埠社區舉辦的大規模活動，也是首次在介於包厘街(Bowery)和市場街(Market St.)間的地威臣街(Division St.)封街，當天活動從上午11時至下午4時舉辦，有舞獅、舞蹈表演、歌手演唱、工藝品、美食品嘗、遊樂設施、幸運抽獎、禮物派送等活動。

中華總商會董事長梅犖生表示，華埠社區有不少年長者，由於疫情至今已持續近三年，年長者的心情受到影響，總商會與多個單位聯合舉辦此次活動，並受市府大力支持封街舉辦，盼可藉此帶動華埠經濟，也帶給社區居民重振的希望。

贊助參與單位的紐約中華公所主席曾偉康說，藉由街坊文化節可吸引更多遊客到華埠走一走、看看疫情後華埠逐漸恢復以往繁榮的樣貌，並帶動更多人潮，在未來繼續造訪社區。

華埠商業改進區執行總監陳作舟說，地威臣街很適合舉辦此類活動，街上也有很多餐館，希望大家一起來共享美食、感受文化。」

中華總商會榮譽董事長、中華公所顧問于金山表示，華埠在過去疫情的三年間「太安靜」，流失不少遊客，趁此機會民眾可以回到社區吃美食、欣賞表演、探望朋友，以行動力挺華埠復甦。

市議員馬泰辦公室代表也出席記者會，支持該活動舉行；辦公室代表指，疫情期間華埠受到極大影響，小商家經濟困難，盼藉由大型活動促進經濟復甦，帶動經濟；州眾議員候選人李榮恩也出席支持。

當天與會者還包括紐約安良工商總會會長江雋嵐，紐約崇正會主席朱天長、劉滿，全美李氏公所元老李可喬，以及眾多贊助商和參與單位代表等。

華埠 疫情 美食

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